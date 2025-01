Permis de construire, mises en chantier, coûts des matériaux : tous les indicateurs sont au rouge pour la construction neuve en France. En novembre 2024, les logements autorisés restent 30 % en dessous des niveaux pré-Covid.

La construction neuve en France traverse une crise profonde, comme en témoignent les derniers chiffres publiés par le gouvernement. En novembre 2024, le nombre de permis de construire accordés pour des logements a chuté de 5,7 % par rapport à octobre, atteignant seulement 26 900 autorisations.

Ce niveau reste bien en deçà des chiffres observés avant la crise sanitaire, se situant 30 % en dessous de la moyenne des 12 mois précédant le premier confinement.

Des chantiers au ralenti

Sur l'ensemble de la période allant de décembre 2023 à novembre 2024, le total des logements autorisés s'élève à 330 900, soit une baisse de près de 12 % par rapport aux douze mois précédents. Plus alarmant encore, ce chiffre représente une diminution de 28 % par rapport aux autorisations enregistrées avant la pandémie, entre mars 2019 et février 2020.

Les mises en chantier, eux, montrent une légère reprise en novembre 2024 avec 20 900 logements commencés, soit une hausse de 0,6 % par rapport à octobre. Cependant, ce petit sursaut est loin de compenser la baisse sur le long terme : sur un an, entre décembre 2023 et novembre 2024, seulement 258 500 logements ont été mis en chantier. Ce chiffre est en recul de plus de 16 % par rapport aux douze mois précédents et de 33 % par rapport aux niveaux pré-Covid.

Les causes d'une crise structurelle

La crise actuelle est alimentée par plusieurs facteurs, dont celui des coûts de construction qui continuent de grimper, notamment en raison de la hausse des prix des matériaux, et de l'application de normes environnementales encore plus strictes. Ces contraintes pèsent lourdement sur la rentabilité des projets, décourageant à la fois les promoteurs et les investisseurs.

Le nouveau gouvernement et les acteurs de la filière devront redoubler d'efforts pour relancer la dynamique de la construction.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock