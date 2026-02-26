La réalisation du pont-canal de la Somme, dans le cadre du gigantesque projet « Canal Seine-Nord Europe », a été attribuée à un groupement mené par Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues Construction. Le projet, qui vise à relier le bassin parisien au réseau fluvial du Benelux, fait l'objet d'un recours en justice émis par un collectif de défense de l'environnement.

C'est une grande victoire pour la filiale de Bouygues Construction. Le groupement mené par Bouygues Travaux Publics a obtenu l'attribution de la conception et de la réalisation du pont-canal de la Somme, ouvrage de plus de 1300 mètres de long et 30 mètres de haut, qui fait partie du canal Seine-Nord Europe.

Le projet, chiffré à plus de 440 millions d'euros, sera donc pris en charge par Bouygues Travaux Publics, mais aussi Razel-Bec, Egis, SBE, ISL Ingénierie, Lavigne Chéron Architectes et Signes Paysages.

En plus du pont qui traversera la vallée de la Somme, le projet prévoit aussi des cheminements piétons et cyclables reliés aux itinéraires existants.

Bouygues Travaux Publics communique aussi sur « une attention particulière portée à l'environnement ». Ainsi, il est prévu dans le projet la réalisation de plus de 7,5 hectares de boisements et de végétation ; la restauration ou la création d'environ 15 hectares de prairies et de milieux humides ; des dispositifs de protection de la faune pendant les travaux ou encore des opérations de transplantation et de recolonisation végétale.

Un collectif a lancé une action en justice

Pour rappel, le canal Seine-Nord Europe, c'est ce gigantesque projet de plus de 100 km de long et 54 mètres de large. Il doit relier Aubencheul-au-Bac (Nord) et Compiègne (Oise) pour permettre la circulation de bateaux jusqu'à 185 mètres de long.

Une soixantaine de communes dans le Nord de la France sont concernées par le projet et sept écluses sont prévues pour une mise en fonctionnement d'ici 2032, alors que l'idée d'un canal reliant le bassin parisien au réseau du Benelux date du milieu des années 1970.

Mais le « chantier du siècle », dont le coût dépasse les 7 milliards d'euroscofinancés par l'Union européenne, la France et les collectivités territoriales qui pilotent la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) - établissement public qui en assure la maîtrise d'ouvrage - , s'est enlisé.

Il est la cible de nombreuses critiques de la part d'associations de défense de l'environnement, dont le collectif Méga canal non merci. Celui-ci estime par exemple que la surface des terres artificialisées est huit fois supérieure à ce qui est prévu pour l'A69.

En plus de manifestations pour protester contre le chantier, ou d'une pétition contre le projet (qui compte au 26 février 16 000 signatures), le collectif a lancé un recours en justice par rapport à l'autorisation environnementale accordée par l'État pour le chantier. L'affaire doit être jugée devant le tribunal administratif d'Amiens « au premier semestre 2026 ».

Les travaux préparatoires sont en cours pour le canal

Du côté de Bouygues Construction, on évoque une « solution écologique » permettant de favoriser le développement du fluvial et le désengorgement des voies autoroutières.

Mais interrogé par Mediapart, David Gaborieau, maître de conférences à l’université Paris-Cité au Centre de la recherche sur les liens sociaux (Cerlis) et spécialiste notamment du secteur de la logistique, estime que le transport fluvial ne compense pas le transport routier. « Les péniches de grand gabarit ne vont pas transporter des données périssables ou des colis d’e-commerce comme les camions, mais plutôt du vrac. Actuellement ces bateaux transportent des céréales à l’export ou amènent pour le BTP du sable dans la métropole parisienne et en ressortent avec des gravats. »

En attendant, les travaux préparatoires ont bien débuté. Selon la communication du canal, ceux-ci vont se poursuivre jusqu'en 2027 dans le secteur Santerre-Haute Somme. La désignation du groupement mené par Bouygues Travaux Publics pour la réalisation du pont-canal de la Somme étant une « étape majeure » de l'avancée du projet en 2026. Le chantier du pont-canal, lui, devrait débuter en 2027 et durer quatre ans.