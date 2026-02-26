Les chiffres du groupe immobilier Nexity sont parus ce 25 février. Malgré un recul d’activité à -15 % en 2025, la société repère des signes de redressement.

« Nous nous sommes redressés plus vite que ce que le marché avait anticipé ». Voilà comment Véronique Bédague, PDG du Nexity résume l’activité 2025 du groupe.

« L’ensemble des actions volontaristes menées en 2024 et 2025, combinées au maintien d’une discipline financière rigoureuse, ont permis de dérisquer le profil financier », poursuit-elle dans un communiqué daté du 25 février.

Son chiffre d’affaires 2025 se solde à 2,821 milliards d’euros. Soit un retrait de 15 % comparé aux résultats 2024.

Signaux positifs sur le périmètre «New Nexity »

Le déclin est de 14 % pour le périmètre « New Nexity », qui exclut les activités à l'international et cédées. Comme exposé dans le bilan de 2024, la cession d’ADB, Nexity Property Management et Bien’ici a permis au promoteur de récupérer 435 millions d’euros. Une stratégie appliquée qui grippe la société depuis 2023 sur fond de crise immobilière.

Toujours sur ce nouveau périmètre, le résultat opérationnel courant passe dans le vert, à 25 millions d’euros (+144 millions d’euros comparé à 2024). Pareil pour la marge opérationnelle qui rebascule à +1%, alors à -4 % en 2024.

Sans compter « une dette nette réduite de moitié sur 2 ans », descendant à 328 millions d'euros à fin 2025, souligne la PDG Nexity. La liquidité se maintient ainsi à 588 millions d’euros. Il n’empêche que la perte nette de la société est triplée, montant à 188 millions d’euros.

Le modèle d’aménageur-promoteur-exploitant opérationnel ?

Avec le lancement de New Nexity, la société tend à affirmer son modèle d’« aménageur-promoteur-exploitant ».

« La pertinence de cette nouvelle organisation se traduit notamment par les succès commerciaux d’envergure en régions qui combinent les différentes expertises métier comme le projet MAN à Nantes, un projet mixte de 28 000 m² ou le projet de l’ilot St Paul à Tour qui intègrera une résidence étudiante exploitée par notre filiale Studéa », développe Mme Bédague.

L’activité aménagement et promotion chute quand même de 16 % en 2025. En cause : un activité résidentielle ralentie. À cela s’ajoute un plongeon de contribution du tertiaire (-87 %), compte tenu de l’avancement de projets « significatifs livrés en 2024 ».

Côté logement neuf, Nexity enregistre 12 008 réservations en 2025 (-10 %). L’effet d’une chute de l’investissement locatif, sur fond de disparition du dispositif Pinel.

Une chose est sûre : « nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de gagner des parts de marché en résidentiel et d’augmenter nos prises de commandes en tertiaire, soutenus par le PTZ en faveur des primo accédants et demain le statut du bailleur privé très attendu par la profession», la PDG de Nexity.

Gare à l’activité bureaux, marqué par un abandon de projets et un marché dégradé. Côté Services, la CA s’élève 412 millions d’euros en 2025 (baisse contenue à -5 %). Un segment porté par l’exploitation (+9 %). «L’offre commerciale à fin décembre 2025 s’élève à 5 447 lots. Elle est en légère hausse de 3 % sur le second semestre », lit-on dans le bilan du groupe.

Fort d’un niveau stable de carnet de commandes (75 millions d’euros en 2025), Nexity espère une meilleure rentabilité opérationnelle en 2026 et la baisse d’un ratio de levier 3,5 fois inférieur à fin 2027.

Départ du numéro 2 de Nexity

2026 marque le départ de Jean-Claude Bassien, numéro 2 du groupe, arrivé en 2019 pour « dynamiser le groupe ».

« Je quitte le groupe au terme de son processus de transformation, avec la conviction que Nexity est désormais prêt à accélérer son développement rentable en saisissant toutes les opportunités du nouveau cycle qui se dessine », annonce l’interessé.

« Il a remarquablement accompagné la mise en oeuvre opérationnelle de la transformation du Groupe, supervisé la trajectoire financière, et a ainsi contribué à nous préparer au nouveau cycle immobilier », salue Valérie Bédague.