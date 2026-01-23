Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Autoroute A69 de Toulouse à Castres : vers mise en service en octobre 2026

Partager l'article
Construction

Publié le 23 janvier 2026, mis à jour le 23 janvier 2026 à 16h22, par Raphaël Barrou

Après l’autorisation de la cour administrative d’appel de Toulouse fin décembre, Atosca a annoncé avoir lancé la pose du revêtement de l'autoroute A69. Malgré les recours des opposants et les polémiques sur les dépassements d’emprise, sa mise en service est prévue pour octobre 2026.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Cette fois, le chantier de l'autoroute A69 semble bel et bien relancé. Après la décision le 30 décembre de la cour administrative d'appel de Toulouse d'autoriser la reprise des travaux, le concessionnaire Atosca a annoncé jeudi 22 janvier que la pose du revêtement avait débuté. 

Une mise en service prévue pour octobre 2026

 

Pour rappel, en première instance, la cour administrative avait annulé l'autorisation environnementale, actant la suspension des travaux pendant plusieurs mois. À la suite de la décision en appel, les opposants au projet controversé de cette autoroute reliant Toulouse à Castres ont annoncé se pourvoir en cassation. Mais la mise en service de l'axe routier est prévue pour octobre 2026. 

« On a fraîchement démarré », a déclaré Walter Guyonwarch, qui conduit les travaux de l'autoroute, affirmant que les « quelques dizaines, centaines de mètres » d'enrobé, couvrant une « bretelle d'entrée » de la future autorout  dans sa portion située en Haute-Garonne, avaient déjà été posées. 

Environ 500 000 tonnes de revêtement restent encore à poser. Ce qui sera fait d'ici cet été selon Atosca grâce aux 850 personnes et 350 engins qui travaillent actuellement sur le chantier. 

« 78 % du budget du chantier a été dépensé », selon Atosca

 

« Nous poursuivons notre chemin », a réagi Martial Gerlinger, directeur général d'Atosca. Selon lui, « 78 % du budget du chantier a été dépensé », ce qui correspondrait à 90 % des terrassements et 97 % des ouvrages d'art. 

Malgré les péripéties judiciaires, Monsieur Gerlinger a déclaré qu'à ce stade, Atosca se base « sur le budget initial »

Par ailleurs, Atosca a dû mettre un terme, à la suite d'arrêtés préfectoraux et d'une décision de justice, à une utilisation illégale de plusieurs dizaines d'hectares de surfaces non autorisées. Le directeur général d'Atosca a affirmé qu'il n'y aurait plus de dépassement d'emprise sur le chantier de l'A69. Une version contestée par le collectif La voie est libre, qui affirme que ces débordements étaient plus importants que ceux annoncés dans un premier temps. 

Par Raphaël Barrou (avec AFP)

Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.