Bouygues Construction vient de nommer Pierre-Éric Saint-André au poste de directeur général. Il succède ainsi à Pascal Minault, qui reste président de l'entreprise de plus de 35 000 collaborateurs à travers le monde.

Le conseil d'administration de novembre 2025 a décidé de confier ces responsabilités au cofondateur d'Axione, spécialiste des infrastructures télécoms. Fin 2005, il rejoint le groupe Bouygues lors de l'acquisition de cette entreprise par Bouygues Construction.

Avec un CV marqué par plusieurs postes à responsabilité du côté de Hong-Kong, Pierre-Éric Saint-André a déjà été directeur général adjoint, puis directeur général de Bouygues Bâtiment International. Fin 2022, il a été nommé directeur général ajoint de Bouygues Construction. Les activités internationales de Bâtiment lui avaient alors été confiées.

« Bouygues Construction dispose de fondamentaux particulièrement solides : des marchés porteurs, un carnet de commandes à un niveau historique, une organisation modernisée et, surtout, des équipes remarquables », a affirmé le nouveau directeur général de Bouygues Construction.

Trois autres nominations dans des postes à responsabilité

« Présents sur les cinq continents, nous menons des projets structurants de bâtiments et travaux publics au service des territoires. J’aurai à cœur de préserver cet héritage et cet état d’esprit profondément humain dans un secteur en pleine transformation. »

Le conseil d'administration a aussi annoncé trois changements dans la gouvernance des entités opérationnelles. Bertrand Burtschell est nommé directeur général adjoint de Bouygues Construction et président de Bouygues Travaux Publics. Philippe Jouy, prend la responsabilité de l’ensemble des activités de Bâtiment à l’international. Enfin, Daniel Lopes est nommé directeur général des activités de Bâtiment en France.

Par Raphaël Barrou