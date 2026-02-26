Podcast
Eiffage enregistre une « croissance soutenue » en 2025

Publié le 26 février 2026 à 11h55, mis à jour le 26 février 2026 à 17h16, par Nils Buchsbaum

Le chiffre d’affaires de groupe progresse de 8 % et atteint 25,3 milliards d’euros. Le résultat net recule légèrement mais reste proche du niveau de 2024.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

Eiffage a enregistré une « croissance soutenue » en 2025. Dans le même temps, le groupe de BTP et de concessions a vu son bénéfice net reculer de 1,6 %, à 1,02 milliard d’euros, un repli qu’il attribue à la fiscalité en France. Le résultat net est « proche de son niveau de 2024 » et progresse de 8,9 % à fiscalité constante », précise le groupe dans son communiqué publié le 25 janvier. Pour 2026, le groupe prévoit un résultat net « en hausse grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle des métiers ».

« 2025 est à nouveau une très bonne année pour le groupe », a déclaré Benoît de Ruffray, PDG d'Eiffage, lors de la conférence de résultats. « Les branches en forte croissance pour la plupart ont amélioré leur rentabilité opérationnelle », a-t-il ajouté. « Grâce à l'excellente performance opérationnelle, nous sommes beaucoup plus proches qu'attendu du résultat 2024 ».

Le chiffre d’affaires d’Eiffage a progressé de 8 % en 2025, atteignant 25,3 milliards d’euros, porté par « un marché européen bien orienté ». À l’étranger, hors France, la hausse atteint 16,6 %, soutenue par l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne, qui ont généré près de 5 milliards d’euros d’activités travaux, selon Benoît de Ruffray.

Un carnet de commandes de travaux de 29,9 milliards d’euros pour 2026

 

La branche travaux du groupe affiche une croissance de 9,2 %, à 21,3 milliards d’euros, tandis que celle des concessions progresse de 2,3 %, à 4 milliards d’euros. Le résultat opérationnel courant atteint 2,6 milliards d’euros, en hausse de 5,3 %. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 7 milliards d’euros, en progression de 8,5 %, avec une croissance de 9,7 % pour les travaux et de 1 % pour les concessions.

Pour l’avenir, Eiffage enregistre déjà un carnet de commandes travaux de 29,9 milliards d’euros, en hausse de 3 % sur un an. « Nous attendons un chiffre d’affaires en augmentation dans les travaux et dans les concessions » et un résultat net « en augmentation », a déclaré Benoît de Ruffray.

Le groupe, entré au CAC 40 en décembre, proposera un dividende de 4,80 euros par action pour 2025, en hausse de 0,10 euro.

 

Avec AFP

