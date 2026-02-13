Shanghai : un vaste cratère s’ouvre sur un chantier de métro
Publié le 13 février 2026 à 16h40, mis à jour le 13 février 2026 à 16h54, par Nils Buchsbaum
Un vaste cratère s’est ouvert sur un chantier en périphérie de Shanghai, lié à la construction d’une nouvelle ligne de métro, laissant un trou de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Selon les autorités locales, aucune victime n'est à déplorer.
Une fuite détectée la veille
Depuis jeudi 12 février, des vidéos virales sur les réseaux sociaux semblent montrer le sol s’affaisser soudainement, emportant barrières et cabanes de chantier dans le gouffre en expansion. Un journaliste dépêché sur place confirme les dégâts mais l’agence de presse n’a pas pu confirmer l’authenticité des vidéos : certains outils de vérification suggèrent qu’elles pourraient avoir été créées ou modifiées à l’aide d’intelligence artificielle (IA).
Selon des commerçants du quartier, l’incident s’est produit jeudi matin en pleine heure de pointe. Mais dès la veille, l’entreprise publique en charge du chantier avait signalé une fuite sur le site et déclenché « immédiatement un plan d’urgence ».
En 2020, un autre effondrement de terrain avait avalé un bus et des piétons dans le nord-ouest du pays, faisant neuf morts.
Avec AFP
