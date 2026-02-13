Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Shanghai : un vaste cratère s’ouvre sur un chantier de métro

Partager l'article
Construction

Publié le 13 février 2026 à 16h40, mis à jour le 13 février 2026 à 16h54, par Nils Buchsbaum

Un gouffre de plusieurs dizaines de mètres s’est formé sur un chantier à Shanghai. Des vidéos circulent sur les réseaux, mais leur authenticité reste incertaine.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Un vaste cratère s’est ouvert sur un chantier en périphérie de Shanghai, lié à la construction d’une nouvelle ligne de métro, laissant un trou de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Selon les autorités locales, aucune victime n'est à déplorer.

Une fuite détectée la veille

 

Depuis jeudi 12 février, des vidéos virales sur les réseaux sociaux semblent montrer le sol s’affaisser soudainement, emportant barrières et cabanes de chantier dans le gouffre en expansion. Un journaliste dépêché sur place confirme les dégâts mais l’agence de presse n’a pas pu confirmer l’authenticité des vidéos : certains outils de vérification suggèrent qu’elles pourraient avoir été créées ou modifiées à l’aide d’intelligence artificielle (IA).

Selon des commerçants du quartier, l’incident s’est produit jeudi matin en pleine heure de pointe. Mais dès la veille, l’entreprise publique en charge du chantier avait signalé une fuite sur le site et déclenché « immédiatement un plan d’urgence ».

En 2020, un autre effondrement de terrain avait avalé un bus et des piétons dans le nord-ouest du pays, faisant neuf morts.

Avec AFP

Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.