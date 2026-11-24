Sur près de 20 km, le chantier prévoit le doublement des voies ferrées et la création ou l'adaptation de haltes pour desservir les voyageurs le long de la ligne, avec une livraison programmée fin 2031.

Lancés en 2024, les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) approchent de la moitié de leur réalisation. Préalable à la mise en service de la future ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse, prévue au plus tôt en 2032, ce chantier porte sur le doublement des voies ferrées et la modernisation des haltes sur près de 20 kilomètres.

« On en est à environ 40 % d'avancement des travaux (...) sur un projet qui dure 8 ans, et dont la fin est planifiée pour fin 2031 », a précisé lundi 23 novembre Benoît Lavabre, directeur d'opération des AFNT, à l'occasion d'une visite de chantier dans le quartier de la Vache, à Toulouse.

Une nouvelle étape du chantier est actuellement engagée avec l'interruption de la circulation ferroviaire entre Toulouse et Montauban depuis vendredi 20 novembre, jusqu’au vendredi 27 novembre. Près de 250 personnes sont mobilisées pour mener plusieurs opérations, notamment l'achèvement du quai de la Vache, des travaux de signalisation et la mise en service d’« un poste d'aiguillage de nouvelle génération », a indiqué le directeur d'opération.

Une nouvelle interruption du trafic, d'une durée d'environ 24 heures, est également programmée les 5 et 6 décembre.

En parallèle, la circulation est interrompue entre Bordeaux et Langon jusqu'à jeudi 26 novembre pour permettre des travaux similaires dans le cadre des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB).

Le calendrier de mise en service pourrait être repoussé

Les AFNT sont l'un des volets du projet de LGV Sud-Ouest, qui doit permettre de relier Toulouse à Paris via Bordeaux en trois heures et dix minutes. Le temps de parcours entre Bordeaux et Dax, sur l'axe en direction de l'Espagne, devrait aussi être réduit de 20 minutes.

Le calendrier de mise en service des deux branches reste toutefois incertain. Initialement attendues en 2032 pour Toulouse et en 2034 pour Dax, elles pourraient finalement n'entrer en exploitation qu'en 2035 et 2042, selon les dernières prévisions du Conseil d'orientation des infrastructures.

Sur le volet de la construction des nouvelles lignes, qui représentent au total 327 kilomètres entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, SNCF Réseau a annoncé le 5 novembre avoir engagé le processus de lancement des deux appels d'offres portant sur leur conception et leur réalisation.

Avec AFP