Eqiom, filiale du groupe irlandais CRH, prévoit un plan social qui feraient passer les effectifs de leur usine jurassienne de 73 à 23 salariés en CDI.

Le cimentier Eqiom prévoit de supprimer 50 des 73 postes en CDI de son usine de Rochefort-sur-Nenon, dans le Jura. Présenté le 17 novembre aux représentants du personnel, le plan social doit commencer à s'appliquer en juin 2027, selon Vincent Guyon, délégué syndical CGT, qui a confirmé l'information à l'AFP lundi 23 novembre 2026.

Cette restructuration intervient dans un contexte de ralentissement du marché de la construction et de baisse continue du chiffre d'affaires de l'usine depuis plusieurs années. L'usine devrait recentrer son activité sur le broyage du clinker, l'une des dernières étapes de la fabrication du ciment, a indiqué le représentant syndical.

De 73 à 23 salariés en CDI

Le projet prévoit également la production d'un nouveau matériau à base d'argile calcinée, dont l'impact carbone est inférieur à celui du ciment conventionnel. Mais les volumes envisagés seraient insuffisants pour assurer le fonctionnement de l'usine tout au long de l'année.

À l'issue de ces suppressions d’emplois, les effectifs du site passeraient de 73 à 23 salariés en CDI. La direction d'Eqiom, filiale du groupe irlandais CRH, n'a pas pu être jointe lundi.

Selon France 3, le groupe a toutefois défendu le maintien du site dans son dispositif industriel. Dans un communiqué, il l'a qualifié d'« actif industriel stratégique », estimant que « le projet permettrait de préserver la compétitivité de l'usine à long terme tout en soutenant la stratégie de décarbonation » d'Eqiom.

avec AFP