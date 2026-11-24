Immobilier ancien : les prix baissent de 1,2 % sur un an
Les prix de l’immobilier ancien ont reculé de 1,2 % au troisième trimestre 2026 par rapport à un an plus tôt, selon l’indice Notaires-Insee.
Après des prix plutôt stables au premier trimestre 2026, ils avaient commencé à baisser de 0,8 % au deuxième trimestre, et ont poursuivi leur recul au troisième trimestre.
La baisse des prix plus marquée en Île-de-France, y compris à Paris
Dans le détail, les prix des maisons baissent davantage (-1,3 %) que ceux des appartements (-1 %). À Paris, les prix des appartements enregistrent toutefois -1,3 %, après avoir progressé en continu depuis début 2025.
Cette baisse des prix est globalement plus marquée en Île-de-France (-1,5 %) que dans les autres régions (-1,1 %).
Une remontée des taux de crédits immobiliers
Parallèlement, les taux d’intérêt des crédits immobiliers remontent, avec un taux moyen à 3,49 % en octobre, contre 3,14 % il y a un an, selon l’Observatoire Crédit Logement.
Le nombre de transactions enregistrées au cours de l’année écoulée, lui, fléchit légèrement, à -0,31 %. Entre octobre 2025 et septembre 2026, 956 000 ventes ont été réalisées, contre 959 000 à fin juin 2026.
Des vendeurs contraints de revoir leur prix à la baisse
Un contexte qui contraint les acheteurs à se tourner vers des logements plus petits ou plus excentrés, voire à repousser leur projet immobilier en attendant de meilleurs jours.
De fait, les vendeurs peinent davantage à trouver des acquéreurs et sont souvent obligés de baisser leur prix s’ils veulent conclurent la transaction.
avec AFP
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