Au troisième trimestre 2026, les réservations de logements neufs par les particuliers reculent de 3,5 %, tandis que les ventes en blocs chutent.

Les derniers chiffres ministériels sur la commercialisation des logements neufs sont tombés. Au troisième trimestre 2026, le nombre de logements neufs réservés par les particuliers s'établit à 15 823 unités. Il recule de 3,5 % par rapport au second trimestre 2026, déjà marqué par une baisse (-3,6 %).

« Cette diminution concerne les appartements en habitat collectif (-3,7 %), au contraire des maisons individuelles (+1,6 %). Les réservations par des particuliers de nouvelles constructions diminuent (-5 %), tandis que celles de logements en construction sur existant progressent (+9,9 %) », lit-on dans la note de conjoncture.

Les mises en vente aux particuliers tiraillées

Entre le T3 2025 et le T3 2026, les réservations déclinent de 6 %, avec une distinction entre les nouvelles constructions (-7,2 %) et les constructions sur existant (-3,3 %). Les annulations de réservation, entre le T2 2026 et le T3 2026, baissent de 3,2 %, mais augmentent de 8,1 % sur un an.

Niveau commercialisation, le ministère du Logement relève que 18 130 logements sont nouvellement commercialisés au T3 2026, soit +2,1 % par rapport au trimestre précédent. À noter que les logements neufs mis en vente régressent légèrement (-0,9 %), tandis que les constructions sur l'existant bondissent de 25,4 %.

« Cette augmentation des mises en vente concerne les appartements (+1,3 %), comme les maisons (+15,5 %)», est-il précisé dans le bilan ministériel.

En glissement annuel, les mises en vente se replient de 4,2 %, avec -8,3 % dans les nouvelles constructions et +28,7 % dans la construction sur l'existant.

Ventes en blocs : l'encours de logements neufs progresse

Côté ventes en blocs, 11 166 logements ont été réservés au troisième trimestre 2026. Elles fléchissent de 12,4 % par rapport au trimestre précédent, pour le quatrième trimestre consécutif.

« Les logements réservés par des bailleurs sociaux diminuent (-12,2 %), comme ceux à destination des autres acquéreurs (-13 %), qui augmentaient au trimestre précédent (+25,3 %) », est-il indiqué dans le bilan.

Ainsi, à la fin du T3 2026, l'encours de logement atteint 126 178 logements neufs, progressant de 2,1 % par rapport au T2 2026 et de 3,2 % par rapport au T3 2025.

« Toutes les zones sont concernées par une diminution des réservations au troisième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent : - 5,2 % en zones A et Abis, - 22,3 % en zone B1, et - 12,4 % en zones B2 et C », souligne le ministère.

Dans son bilan présenté le 12 novembre, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a indique un plongeon des ventes au 3ème trimestre.