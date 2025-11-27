« Paroles d’entrepreneurs de travaux publics » : des témoignages authentiques !

SMABTP est allé sur le terrain à la rencontre de ses assurés entrepreneurs de travaux publics.

L’objectif est de recueillir leurs impressions, leurs attentes, leur vécu.

Le résultat offre une série de témoignages sincères où chacun s’exprime librement sur sa relation avec SMABTP.

Des garanties solides, une gestion fluide des sinistres, un accompagnement réactif : ce qui fait vraiment la différence, c’est la confiance et la proximité des conseillers.

Des récits concrets, des anecdotes marquantes, des paroles vraies.

À découvrir dès maintenant !

Pour inaugurer cette série, l’entreprise Mazon Frères revient sur une collaboration marquée par la confiance, la proximité et la réactivité, notamment lors de la gestion des sinistres. Elle apprécie particulièrement le contrat ATouTP, parfaitement pensé pour les professionnels des TP, ainsi que la qualité des solutions d’assurance couvrant l’ensemble de ses risques (engins de chantier, véhicules, cyber, locaux, risques sociaux).

Découvrez la vidéo de Mazon Frères !

Dans cette vidéo, Stéphane Martin, gérant de Martin TP Ouest, revient sur un sinistre marquant qui lui a permis d’apprécier pleinement la qualité d’accompagnement de SMABTP : une prise en charge rapide, une écoute attentive et une présence constante ds : à chaque étape. Il souligne également la pertinence du contrat ATouTP, parfaitement adapté aux besoins de son entreprise.

Découvrez un témoignage authentique et concret.

Autre retour d’expérience, celui de Céline Peleszezak, dirigeante du groupe PMP Management.

Elle salue la maîtrise des métiers du BTP par SMABTP et sa compréhension fine des risques du secteur. Engagée dans une démarche RSE, Céline Peleszezak apprécie particulièrement l’accompagnement de SMABTP dans la transformation et la transition écologique de son entreprise.

Un témoignage inspirant à découvrir sans attendre.

Dans cette vidéo, Olivier Saudry, responsable Assurances de la société Lorban TP, explique pourquoi SMABTP est un allié stratégique pour son entreprise. Ce qui fait la différence selon lui ? Une offre d’assurance complète — responsabilité civile, flotte auto, engins de chantier, locaux professionnels — pensée pour répondre à tous les besoins. Il apprécie aussi la proximité avec les équipes, la disponibilité de son conseiller, et une gestion des sinistres rapide et efficace. Pour lui, aucun doute : SMABTP est le partenaire idéal pour accompagner le développement de son activité de tri et de valorisation des déchets.

Pour en savoir plus exit_to_app