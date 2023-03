60 % des Français aimeraient produire leur propre énergie, selon Beem Energy

Face à la hausse des prix de l'électricité, de plus en plus de Français tendent à choisir des équipements plus propres en énergie pour chauffer leur logement. Selon une étude récente de Beem Energy, l'autoconsommation pourrait être une solution d'avenir pour ces ménages français qui cherchent à réduire leur dépendance énergétique et à contribuer à la transition énergétique.