La France est encore loin des objectifs qu’elle s’est fixés pour atteindre la neutralité carbone. Le président de la République l’a lui-même reconnu, deux jours après avoir réuni un premier conseil de planification écologique. « Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas », a-t-il affirmé dans une vidéo postée samedi sur les réseaux sociaux.

Doubler le taux d’efforts

« 60 à 70 milliards d'euros supplémentaires par an » sont nécessaires pour réussir la transition énergétique, a quant à lui chiffré Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, dans une interview accordée au Journal du Dimanche, alors que la dette publique du pays atteint un peu moins de 3 000 milliards d’euros.

Début janvier, lors de ses vœux aux acteurs économiques, le ministre avait indiqué vouloir faire de la France « la première nation » industrielle verte d’Europe, par le biais d’un futur projet de loi accélérant la création de nouveaux sites industriels et incitant à la décarbonation.

Une ambition qu'il a réaffirmé sur Twitter : « La France doit être à la pointe des industries vertes. Ce qui suppose des investissements massifs », a-t-il souligné.

.@EmmanuelMacron a donné une réponse claire : la France doit être à la pointe des industries vertes. Ce qui suppose des investissements massifs. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 30, 2023

Bruno Le Maire appelle ainsi les collectivités et les acteurs privés à participer à l'effort financier, estimant que « l'État peut en porter une partie, mais pas la totalité » et qu'il doit jouer le rôle de « levier de l'investissement privé ». « C'est tout l'objet du projet de loi que je présenterai en mai », annonce-t-il.

Interrogé sur les objectifs de réindustrialisation et décarbonation, le locataire de Bercy souligne par ailleurs qu'il y avait eu des « investissements massifs déjà engagés avec France 2030 », citant notamment le « plan hydrogène », avec 1,9 milliard d'euros supplémentaires pour la filière, ou encore la « construction de six nouveaux réacteurs nucléaires », et « des usines de batteries électriques, notamment dans le Nord ».

Le chef de l'État a également rappelé en vidéo que la France devait « doubler » son « taux d'effort » pour réduire ses émissions de carbone si elle voulait atteindre ses objectifs en 2030.