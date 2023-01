Travaux publics : une aide pour réduire les émissions de CO2 liées aux transports

Un état des lieux réalisé avec Carbone 4 et Utopies dévoile que les consommations de carburants dans les engins et véhicules de chantiers représentent 26 % des émissions annuelles du secteur des travaux publics. Une statistique qui a poussé les entreprises du secteur à s’engager à réduire de 40 % leurs émissions de CO2 d'ici 2030.

En s’appuyant sur l’ADEME (l’Agence de la transition écologique), sur le dispositif « Fret 21 », et l’expertise de l’AUTF (Association professionnelle des chargeurs), la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) peut mettre à disposition de ses adhérents l'aide « ECOTransPort », une déclinaison des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) EVE, consacrée à la décarbonation des transports dans les travaux publics.

Une aide gratuite, pour tous, et personnalisée

Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille, et qu’elles réalisent les transports ou qu’elles les commandent.

Le diagnostic est gratuit pour les entreprises souhaitant y avoir recours. Elles peuvent par la suite bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers la mise en œuvre d’un plan d’actions articulé autour de quatre grands axes :

la réduction des distances parcourues ;

l’optimisation du taux de chargement ;

l’amélioration continue de la flotte de transports ;

le recours à des prestations plus responsables.

Après quoi l’entreprise peut s’engager pour trois ans dans le programme EVE, avec un minimum de réduction de 5 % des émissions de GES de ses transports, et bénéficier alors d’une reconnaissance officielle de sa démarche.

Bruno Cavagné, président de la FNTP, se félicite de ce partenariat mis en place avec l’ADEME et l’AUTF et « invite les entreprises de travaux publics à se saisir de ce dispositif ECOTransPort gratuit et personnalisé ». Même son de cloche pour le président de l’AUTF Denis Choumert, pour qui cette collaboration concrétise la volonté « d’accompagner les entreprises du secteur dans la décarbonation de leurs activités et d’accélérer la transition énergétique du transport de marchandises ». De son côté, l’ADEME, à travers son président Boris Ravignon, loue le signal fort envoyé par la FNTP qui « concrétise sa volonté d’agir aux côtés de ses adhérents pour faire face à la crise énergétique et répondre à l’urgence climatique ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock