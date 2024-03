Le premier Forum Mondial Bâtiments et Climat, qui s'est tenu à Paris entre le 7 et le 8 mars, a abouti à l'adoption historique de la « Déclaration de Chaillot ». Une feuille de route mondiale, concrète et opérationnelle pour faire face aux défis de la décarbonation du secteur du bâtiment.

Organisé par le gouvernement français et le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Forum Mondial Bâtiments et Climat, a réuni plus de 1 400 participants à Paris.

Pour la première fois, les gouvernements de 70 pays se sont engagés sur une feuille de route concrète et opérationnelle, avec un mécanisme de suivi, pour faire face aux enjeux de la décarbonation, de la résilience et de la transition du secteur du bâtiment et du climat. Un événement unique qui a abouti à l'adoption de la « Déclaration de Chaillot » par les représentants de ces 70 pays.

37 % des émissions mondiales de CO2

Selon le rapport mondial sur l'état des bâtiments et de la construction publié par le PNUE et l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC), le secteur du bâtiment et de la construction est responsable de plus d'un cinquième des émissions mondiales. En 2022, il représentait 37 % des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie et aux processus opérationnels.

La Déclaration de Chaillot insiste ainsi sur la nécessité d'une transition rapide du secteur du bâtiment, pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris de 2015, et souligne le déficit actuel en matière de rénovations et de constructions durable.

Elle met également l'accent sur l'écart entre la trajectoire du secteur et l'objectif de maintien du réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, d'ici 2100.

Une politique internationale

Les engagements pris dans la Déclaration de Chaillot incluent la mise en place de feuilles de route, de cadres réglementaires et de codes de construction visant à réduire l'empreinte carbone des bâtiments, ainsi que le développement d'un cadre financier adapté, pour encourager les constructions résilientes et à faible émission de gaz à effet de serre.

La promotion de labels, de standards et de certifications est également au cœur des engagements pris par les ministres signataires. De même, la nécessité de promouvoir l'utilisation de matériaux de construction durables et à faible empreinte carbone est soulignée.

Enfin, la Déclaration de Chaillot insiste sur l'importance de renforcer les compétences locales, d'instaurer une gouvernance coordonnée et participative, et de développer des outils permettant de collecter et de partager les données et les bonnes pratiques.

Pour garantir la mise en œuvre de ces engagements, les ministres annoncent la création d'un « Conseil intergouvernemental pour les Bâtiments et le Climat », facilité par la GlobalABC, afin de suivre de près la mise en œuvre des objectifs de la Déclaration.

« C’est un moment fort de diplomatie et d'action climatique », a déclaré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. De même, Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, affirme que la Déclaration de Chaillot est « une première étape fondatrice et un cadre d'engagements ambitieux, lançant un élan irréversible à la coopération pour la transformation du secteur du bâtiment ».

Marie Gérald

