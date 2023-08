Décarbonation du bâti : un plan ambitieux et des chiffres encourageants

Le gouvernement français a présenté son plan de décarbonation du bâtiment. Axé sur trois piliers, il vise notamment à accélérer les rénovations énergétiques et à décarboner les systèmes de chauffage, dans le but d'atteindre 200 000 rénovations performantes d'ici 2024. En parallèle, les chiffres Effinergie témoignent de l'évolution positive du marché de la rénovation basse consommation.

Le premier pilier du plan de décarbonation du bâtiment repose sur la création du futur label « Haute performance énergétique rénovation ». S'appuyant sur les travaux de l'association Effinergie concernant la redéfinition du label BBC rénovation, ce nouveau label sera prévu par l'article R 171-7 du code de la construction et de l'habitation. En outre, les résultats de l'appel à projet de recherche "B2C2" seront également intégrés à ce dispositif.



Quant au deuxième pilier, il met l'accent sur l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage. Pour garantir son succès, le gouvernement souligne l'importance d'associer des gestes d'isolation aux travaux de décarbonation des systèmes de chauffage. De plus, il insiste sur la nécessité d'un accompagnement de qualité pour les ménages engagés dans des projets de rénovation énergétique.

Enfin, le dernier volet souligne l'importance de la formation initiale et continue des professionnels du bâtiment. Le ciblage des financements vers les rénovations globales sera également un levier majeur pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

L'Observatoire BBC, témoin de la progression vers une rénovation éco-responsable

Dans ce contexte, l'Observatoire BBC présente régulièrement le tableau de bord des labels Effinergie. Au deuxième trimestre 2023, les chiffres témoignent de l'évolution positive du marché de la rénovation basse consommation.

Après avoir touché 15 000 logements par an de 2009 à 2016, puis 31 000 logements par an de 2017 à 2020, la rénovation BBC a franchi une étape significative en dépassant la barre des 40 000 logements engagés en 2021. Cette tendance s'est consolidée en 2022 avec plus de 43 000 logements BBC rénovation, répartis sur 515 opérations.

Le premier semestre 2023 s'inscrit également dans cette dynamique, avec près de 20 000 logements déjà engagés dans une rénovation BBC. Ces résultats positifs témoignent de l'engagement croissant des acteurs du secteur pour une transition vers des pratiques plus durables.

Pour encourager davantage de projets et faciliter l’accès au financement, les résultats de l'étude Perf in Mind ont été partagés avec des acteurs bancaires tels que la Fédération Française des Banques, les Sociétés de Tiers Financement et le Crédit Agricole.

Vers une adoption croissante du label Effinergie RE2020

En parallèle, la construction de bâtiments basse consommation progresse également avec une démarche de labellisation Effinergie RE2020. Au deuxième trimestre 2023, 1 666 logements répartis sur 27 bâtiments sont engagés dans cette démarche.

La majorité des opérations concerne des logements collectifs, principalement situés en Île-de-France. Des projets sont également en cours dans d'autres régions, dont la Bretagne, les Hauts-de-France, la Normandie, le Grand-Est, l'Occitanie, et les Pays de la Loire.

