Filiale du groupe danois Rockwool, le fournisseur de plafonds et panneaux muraux en laine de roche Rockfon revendique son éco-responsabilité et la décarbonation son activité. Un engagement qui lui vaut en 2021 la certification Cradle to Cradle, mondialement connue pour labelliser les produits à empreinte positive sur l’environnement et la santé.

« En 2021, plus de 90 % des produits Rockfon ont obtenu la certification Cradle to Cradle v3.1 », annonce victorieusement dans un communiqué Alison Voisinet, responsable marketing et ambassadrice développement durable France de Rockfon.



Créée par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute, cette démarche désigne les entreprises dont l’activité repose sur les grands principes du développement durable : utilisation d’énergies renouvelables, coopération et diversité…



Des valeurs que Rockfon a déjà adopté par la conception et production de solutions acoustiques circulaires et recyclables, car fabriquées à partir de basalte, roche volcanique et autres ressources naturelles.



Une certification niveau Bronze et Silver



Rockfon voit ainsi la quasi-totalité de ses solutions acoustiques recevoir cette certification de niveau Bronze et de niveau Silver, prouvant aux clients la qualité et la durabilité de ces produits. « Un avantage pour eux, mais aussi pour les occupants du bâtiment et, bien sûr, pour l’environnement », commente la filiale.



Alison Voisinet ajoute : « Nous sommes même allés plus loin en faisant évaluer la plupart des catégories dans le cadre de la version pilote 4, encore plus rigoureuse car elle prend en compte les matériaux sains, les énergies renouvelables et le climat, la circularité du produit et la gestion de l’eau ».



En plus d’être un gage de qualité, les certifications Cradle to Cradle sont intégrées par plusieurs grands programmes d’évaluation des bâtiments, dont LEED v4 et WELL. Ainsi, pour obtenir par exemple la certification WELL, le bâtiment devra se conformer aux critères permettant d’évaluer « sa contribution et son influence positive sur la santé, le bien-être, le confort et la conception. Et les solutions Rockfon répondent à 8 critères WELL sur 10 ! », souligne Rockfon.



Grâce à ces distinctions, la filiale de Rockwood tient à montrer à quel point le développement durable est au cœur de sa stratégie R&D.



Virginie Kroun

Photo de Une : projet Rockfon pour les bureaux Avenue de la Grande Armée certifié Cradle to Cradle