Lors de son traditionnel bilan annuel, l’Anah fait état de 623 790 rénovations de logements privés financées en 2023. Soit une baisse de 7 % comparé à l’année 2022. L’agence note cependant une progression des rénovations globales.

Après l’adoption de la loi contre l’habitat dégradé, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, se réjouit du dernier bilan de l’Agence pour l’amélioration de l’habitat (Anah).

« Les Français se sont pleinement investis dans la rénovation de leur logement. C’est un enjeu majeur pour la qualité de vie de nos concitoyens, la souveraineté énergétique de notre pays et la réussite de la transition écologique et démographique de notre parc de logements », déclare-t-il dans un communiqué diffusé ce mercredi 24 janvier.

623 790 logements privés ont ainsi été rénovés en 2023. Soit une diminution de 7 % par rapport à l’année 2022, durant laquelle 670 000 rénovations de logements ont été financés. Les chiffres sont bien en deçà de l'objectif des 700 000 rénovations fixé par le gouvernement.

Cependant, le montant d’aides distribuées s’élève à 3,12 milliards d’euros d’aides et celui des travaux réalisées à 8,46 milliards d’euros.

La rénovation d’ampleur gagne du terrain



L’Anah semble donc satisfaite de son bilan, qui repose sur l’aide MaPrimeRénov’, lancée le 1er janvier 2020 pour remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides « Habiter Mieux Agilité ». Le dispositif concentre sur le total 569 000 logements rénovés en 2023.

Selon l’agence, le dispositif a financé depuis 2020 la rénovation de plus de deux millions de logements pour 5,3 tonnes de CO2 évités.

Si le nombre total de rénovations régresse en 2023, celui des rénovations d’ampleur progresse de 12,5 %, avec 71 613 rénovations. Le gain énergétique moyen est de 54,3 %. Cela se voit notamment dans les copropriétés, avec 30 167 logements ayant bénéficié de MPR Copropriété (+16 %).



D’autant que certaines copropriétés bénéficient du Plan Initiative copropriétés, lancé en 2018. Depuis, 1 milliard d’euros ont été engagés pour financer 144 000 logements insalubres, dont la moitié font parti de copropriétés en difficultés. De plus, le dispositif Ma Prime Logement Décent vise la remise en état des logements indignes très dégradés. Objectif 2024 : 2 000 logements réhabilités.

L’adaptation des logements à la transition démographique fait aussi partie des grands chantiers, avec 26 227 adaptés en 2023. Le lancement de MaPrimeAdapt’ au 1er janvier dernier vise l’adaptation au vieillissement et à la perte d’autonomie de 45 000 logements en 2024.

Bien que décriée, la réforme de MaPrimeRénov’ vise à augmenter les rénovations globales, portant l’objectif à 200 000 logements accompagnés en 2024. « Les moyens sont là, il faut redonner de la confiance dans une période où l'un des freins, au-delà de la crainte de ne pas avoir le bon conseil (...), est l'inflation, qui a renchéri les coûts », commente le président de l'Anah, Thierry Repentin, cité par l’AFP.

Sans compter les évolutions du dispositif, qui auraient incité les ménages, en particulier modestes, à reporter de quelques mois leurs travaux, selon M. Repentin. En effet, depuis ce 1er janvier, le taux de prise en charge va jusqu’à 90 % pour les ménages aux revenus très modestes, avec un plafond de 70 000 euros contre 35 000 euros auparavant.

Le service France Rénov’ paré pour 2024 ?

« En 2024, poursuivons l’effort de mobilisation de toute la société pour accélérer la rénovation de l’habitat privé, et encourager les rénovations d’ampleur. Le gouvernement y consacre un budget inédit supérieur à 5 milliards d’euros pour renforcer massivement MaPrimeRénov’ », le ministre encourage Christophe Béchu.

« Nous avons 20 millions de logements à rénover d’ici 2050. C’est un chantier colossal, mais c’est aussi une formidable opportunité pour notre pays. La réussite ne pourra être que collective pour créer la confiance nécessaire au passage à l’acte du plus grand nombre », rappelle Thierry Repentin.

Pour le président de l’Anah, tout semble se jouer autour de l’« éco-système » France Rénov’. Le service public dédié à la rénovation de l’habitat voit ses rangs de remplir avec 577 espaces conseil France Rénov’. Plus de 300 structures sont agréées Mon Accompagnateur Rénov’ pour plus de 2 300 accompagnateurs sur le terrain. À cela s’ajoutent les programmes d’améliorations de l’habitat contractualisés avec les collectivités locales (+14 %) et un partenariat 2 700 Maisons France Services pour améliorer l’accompagnement des ménages.



Toutefois, on est encore loin des 4 000 à 5 000 Accompagnateurs Rénov’ promis en octobre dernier par Patrice Vergriete, actuel, voire futur ex-ministre du Logement ? Un ministère de plein exercice du Logement n’a toujours pas été annoncé suite au remaniement.



