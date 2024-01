WWF et le spécialiste des technologies de chauffage Vaillant viennent de conclure un partenariat. Ce dernier a pour objectif d’accélérer la transition énergétique, en misant notamment sur les pompes à chaleur (PAC). Vaillant compte également profiter de cet accord pour accélérer sa stratégie de développement durable.

Vaillant, entreprise allemande devenue leader européen dans le confort thermique, vient de franchir une étape importante dans sa démarche de transition environnementale et sociétale durable initiée en 2011. Cette dernière va indéniablement s’accélérer grâce à un partenariat signé fin 2023 avec l’ONG WWF.

Un partenariat profitable pour tous

Bien conscients que le secteur du bâtiment est responsable de près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France, et dans l’optique d’atteindre les objectifs climatiques définis par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), Vaillant et WWF vont travailler ensemble pour promouvoir auprès des consommateurs les pompes à chaleur (PAC) comme une solution plus durable pour un chauffage respectueux de l’environnement.

En utilisant jusqu’à 75 % d’énergies renouvelables, cette technologie devrait fortement contribuer à réduire de plus de 49 % les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment d’ici 2030.

Le groupe Vaillant indique qu'elle ne va uniquement profiter de ce partenariat pour promouvoir les pompes à chaleur auprès du grand public, mais qu'elle va également tâcher d’accélérer sa stratégie de développement durable.

La priorité va être mise sur la réduction des gaz à effet de serre dans les activités de l’entreprise, avec comme premier objectif une réduction de ses émissions de 50 % d’ici 2030. Vaillant se penchera ensuite sur la décarbonation complète de ses activités commerciales d’ici 2050.

Jérémy Leduc