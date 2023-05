Éco-rénovation : quels sont les avantages ?

Vous souhaitez vivre dans un logement sain, confortable et respectueux de l'environnement ? L'éco-rénovation est l'une des solutions qui améliore l'efficacité énergétique et transforme l'habitation en un espace de vie agréable. Mais qu'est-ce que cela implique réellement ? Quels sont les travaux à réaliser ainsi que les avantages ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'éco-rénovation.

Qu’est-ce que l‘éco-rénovation ?

Éco-rénover une structure existante, c'est apporter certaines modifications pour la rendre plus écologique, cela comprend :

La réduction de la consommation d'énergie et d'eau ;

La réduction de la production de déchets ;

La réduction de son impact sur le changement climatique.

L’éco-rénovation rend non seulement le logement plus économe en énergie, mais elle va bien au-delà. Les matériaux et techniques utilisés sont respectueux de l'environnement et répondent à des normes environnementales.

Quelle est la différence entre une éco-rénovation et une rénovation énergétique ?

La rénovation énergétique regroupe l’ensemble des travaux qui permettent de diminuer la consommation énergétique d'une habitation. Autrement dit, à la rendre moins énergivore. Bien isoler son logement permet de faire des économies sur les factures de gaz et d'électricité, offrant ainsi un confort thermique aux résidents.

Dans le cas d’une éco-rénovation, l’impact environnemental des matériaux utilisés sont pris en compte. Il en va de même pour les techniques employées pour la rénovation, ainsi que la conduite du chantier. C’est une démarche globale, impliquant la conservation des éléments naturels, comme l'eau. Tout en minimisant les déchets et substances toxiques pouvant nuire à la qualité de l'air intérieur (QAI).

4 avantages de l’éco-rénovation

L’éco-rénovation est plus qu’une démarche, c’est aussi un état d’esprit, qui possède de nombreux avantages. Voici lesquels :

La protection de l’environnement

Participer à la lutte pour atténuer les effets du réchauffement climatique peut commencer par quelque chose d'aussi petit qu'une rénovation responsable. Éco-rénover, c’est limiter les émissions de gaz en contrôlant sa consommation d’énergie, mais aussi privilégier des matériaux biosourcés et renouvelables.

Les factures d’énergie diminuent

L'éco-rénovation a pour objectif d'améliorer les performances énergétiques d’un logement. Pour déterminer les travaux à effectuer, un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé. Ce diagnostic permet de lister les déperditions thermiques subies par le bien et les travaux nécessaires. Par exemple :

L’Isolation des murs ou de la toiture ;

ou de la toiture ; Le remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur, une chaudière biomasse, etc. ;

par une pompe à chaleur, une chaudière biomasse, etc. ; L’installation de nouvelles fenêtres avec double vitrage ;

L’aménagement des combles ;

Ces travaux permettront au logement de consommer moins d’énergie et ainsi de réduire les factures.

Le confort thermique s’améliore

En isolant son logement avec des matériaux performants et écologiques, cela permet de bénéficier d’une température constante et saine. Ces travaux, associés à une bonne ventilation et à des équipements adaptés, augmentent le confort de vie.

La valeur du bien augmente

Éco-rénover son logement permet d’augmenter sa valeur. En effet, un bien avec une bonne performance énergétique se vend mieux et plus cher sur le marché de l’immobilier.

Projet éco-rénovation : quels sont les travaux prioritaires à réaliser ?

Pour réussir son projet d’éco-rénovation, il est essentiel de bien choisir les travaux, afin de réduire effacement sa consommation d'énergie et son empreinte écologique.

Voici les travaux à réaliser pour accompagner son projet d‘éco-rénovation :

Les travaux d’isolation

L’isolation thermique représente l'ensemble des techniques utilisées pour limiter les transferts de chaleur entre les pièces chaudes et froides. Par conséquent, le but principal de l'isolation est de garder une pièce chaude en hiver et fraîche en été. Elle permet également de minimiser la consommation d'énergie et ainsi de réduire ses factures.

Une bonne isolation est obtenue grâce à plusieurs points stratégiques. Il existe 3 techniques pour isoler les surfaces :

L’isolation thermique par l'extérieur (ITE) : aussi appelée « le mur manteau ». Cette technique convient pour isoler les toits, les combles et les murs. Elle peut être mise en œuvre lors de la rénovation d’une toiture ou d'un ravalement de façade ;

: aussi appelée « le mur manteau ». Cette technique convient pour isoler les toits, les combles et les murs. Elle peut être mise en œuvre lors de la rénovation d’une toiture ou d'un ravalement de façade ; L'isolation thermique par l'intérieur (ITI) : est la technique la plus pratiquée. Elle consiste à poser un isolant à l'intérieur de la maison (murs, combles perdus, planchers bas, etc.) ;

: est la technique la plus pratiquée. Elle consiste à poser un isolant à l'intérieur de la maison (murs, combles perdus, planchers bas, etc.) ; L’isolation thermique répartie (ITR) : elle consiste à utiliser un seul matériau à double fonction, qui est suffisamment solide pour construire des murs porteurs et agit également comme isolant.

Dans le cas d‘une éco-rénovation, les isolants naturels seront privilégiés, tels que :

Les isolants à base de cellulose ;

Les isolants sous forme de laine d’origine végétale ou animale ;

Les isolants à base de minéraux.

Le système de chauffage

Dans le cadre d’une éco-rénovation, le remplacement du chauffage est aussi une opération d’une importance capitale. Il existe différents systèmes pour se chauffer en utilisant des énergies renouvelables :

Le chauffage au bois (chaudière biomasse, poêle à bois) ;

(chaudière biomasse, poêle à bois) ; La pompe à chaleur (air-air, air-eau, géothermique) ;

(air-air, air-eau, géothermique) ; L’énergie solaire (panneaux solaires, système solaire combiné (SSC)).

Privilégier la production d’électricité verte

Pour minimiser l’impact du logement sur l’environnement, l’installation d’équipements de production d’électricité verte est à privilégier. L’énergie produite sera utilisée pour couvrir les besoins du ménage, et le surplus de production pourra être injecté dans les réseaux de distribution.

Quels sont les matériaux à privilégier pour l ‘éco-rénovation ?

Dans le cadre d’une rénovation éco-responsable, il est essentiel de réfléchir à la provenance et aux qualités environnementales et sanitaires des matériaux de construction utilisés. Cela implique de privilégier les matériaux locaux et biosourcés, et de favoriser les circuits courts pour la production et le transport des matériaux, afin de réduire l'empreinte carbone.

Voici quelques exemples de matériaux qui conviennent à une éco-rénovation :

Les bois provenant des forêts labellisées PEFC et FSC ;

PEFC et FSC ; Les isolants thermiques naturels ;

; Les peintures écologiques qui respectent des critères stricts en termes de solvants ;

qui respectent des critères stricts en termes de solvants ; Les papiers peints labellisés (PEFC, FSC ou RAL).

Quelles sont les aides pour l’éco-rénovation ?



MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’est une aide accessible aux ménages qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Cette prime remplace le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique).

Le montant dépend du niveau de ressources des ménages. À chaque catégorie de revenus est associée une couleur :

MaPrimeRénov’ Bleu : revenus très modestes ;

: revenus très modestes ; MaPrimeRénov’ Jaune : revenus modestes ;

: revenus modestes ; MaPrimeRénov’ Violet : revenus intermédiaires ;

: revenus intermédiaires ; MaPrimeRénov’ Rose : revenus supérieurs.

Travaux d'isolation et équipements Isolation des murs par l’extérieur (ITE) (surface de murs limitée à 100 m2) 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation des murs par l’intérieur (ITI) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des toitures terrasses 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation thermique des fenêtres et parois vitrées 100 €/ équipement 80 €/ équipement 40 €/ équipement Non éligible Protections contre les rayonnements solaires (uniquement pour l’Outre-mer) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² Non éligible Chauffage et eau chaude sanitaire Chauffe-eau thermodynamique 1 200 € 800 € 400 € Non éligible Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) 4 000 € 3 000 € 2 000 € Non éligible Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible Chauffe-eau solaire individuel 4 000 € 3 000 € 2 000 € Non éligible Système solaire combiné 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) 8 000 € 6 500 € 3 000 € Non éligible Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible

MaPrimeRénov’ Sérénité

MaPrimeRénov' Sérénité est une aide versée par l’Anah (l’Agence Nationale de l’Habitat). Elle est proposée aux ménages à faibles revenus, qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent apporter au logement un gain énergétique d’au moins 35 %.

L’éco-prêt à taux zéro

L’Éco-PTZ est un emprunt à taux zéro qui permet de financer la rénovation énergétique d’un logement. Le prêt peut aller jusqu’à 50 000 €.

Les certificats d’économies d’énergie (CEE)

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) , constituent une aide du secteur privé. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie qui doivent remplir des obligations de résultat fixées par l’État.

La TVA à 5,5 %

La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, directement sur le devis.

Le chèque énergie

Cette aide nominative s’adresse aux personnes ayant des ressources modestes. Il est possible de s’en servir pour payer des factures d’énergie, mais également pour financer certains travaux dans le cadre de la rénovation énergétique.

Les aides locales

En fonction du lieu d’habitation, de nombreuses collectivités accordent des aides locales permettant de financer des travaux de rénovation énergétique. Les différentes aides proposées sont recensées sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

Sabrina Coëzy