Piscines : le secteur s’engage dans la baisse des consommations d’eau

À l’heure où l’on parle de sécheresse, la construction de piscines peut être polémique. Cependant, la piscine séduit toujours autant les Français, selon la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP).

En 2022, 188 600 nouvelles piscines ont été installées en France, soit légèrement moins que l’année 2021, qui avait enregistré 244 000 installations, mais 20 % de plus qu’en 2019. Bilan : à fin 2022, la France comptait 3,4 millions de piscines, avec 1,76 million de piscines hors sol fixes, et 1,62 million de piscines enterrées.

Cette légère baisse après deux années « d’euphorie post-confinements » peut notamment s’expliquer par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat des Français. Après 6 années consécutives de hausse, le chiffre d’affaires du marché des piscines baisse ainsi de 8 % en 2022 par rapport à 2021.

-45 % de consommations d’eau en 25 ans

Par ailleurs, dans un contexte où plusieurs régions de France sont déjà touchées par la sécheresse, la FPP rappelle l’engagement du secteur en faveur des économies d’eau. La fédération souligne notamment que les piscines basse consommation se sont démocratisées, et que la consommation d’eau a été réduite de 45 % en 25 ans. Ainsi, l’eau utilisée pour les 3,4 millions de bassins représente aujourd’hui 0,15 % de la consommation nationale.

Du côté de l’entretien, la FPP rappelle que les techniques de filtration et de traitement permettent aujourd’hui ne pas avoir à vider l’eau chaque année, et que le renouvellement d’un tiers de l’eau du bassin n’est plus systématiquement nécessaire.

Une charte d'engagement pour sensibiliser aux bonnes pratiques

Enfin, afin de mieux sensibiliser les professionnels du secteur aux bonnes pratiques, la fédération publie une charte d’engagement, reposant sur 11 mesures réparties autour de trois engagements : la réduction et l’optimisation de la consommation d’eau, la communication et la sensibilisation des clients, et la formation et la sensibilisation du personnel.

Parmi les mesures, les professionnels s’engagent notamment à proposer des solutions de couverture ou abri, permettant de réduire de 40 à 90 % le phénomène d’évaporation, ou encore de proposer des systèmes de récupération d’eau de pluie pour l’alimentation des bassins.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock