Construction bois : Bouygues Bâtiment France, Linkcity et le FCBA récompensés

Un après la signature de leur partenariat, Bouygues Bâtiment France, Linkcity, et l'Institut technologique FCBA ont reçu le prix d'un appel à projets de l'Ademe visant à soutenir le développement des essences feuillues dans la construction bois en France.

Dans le cadre de leur partenariat, signé en septembre 2022 pour une durée de trois ans, un consortium composé de Bouygues Bâtiment France, Linkcity, et l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) est lauréat d'un appel à projets « Soutien à l'Innovation dans la Construction (SIC) Matériaux bois, biosourcés, et géosourcés », soutenus par le plan d'Investissements France 2030, géré par l'Agence de la transition écologique (Ademe).

Le projet lauréat « Feuillus CHOC » concrétise ainsi l'axe de travail « Innovation » du partenariat. Il vise à développer l'usage des feuillus (chêne, hêtre, châtaignier, peuplier, frêne, charme, bouleau...) qui constituent 64 % de la forêt métropolitaine française alors que le secteur de la construction bois n'emploie majoritairement que des essences résineuses (épicéa, pin, sapin).

Bouygues Bâtiment France et Linkcity vont ainsi bénéficier d'une subvention de 183 000 € pour mener un travail structuré autour du retour d'expérience sur l'utilisation de poteaux en hêtre, sur le programme de bureaux de l'éco-quartier Flaubert à Rouen.

lls mèneront également une étude marketing pour évaluer l'intérêt des investisseurs et des utilisateurs, ainsi qu'une analyse technique pour identifier les compatibilités entre les caractéristiques d'une essence et la partie d'ouvrage pour différents types de produits immobiliers.

Mettre en commun de nombreux retours d'expériences

Parmi les autres axes de ce partenariat, Bouygues Bâtiment France, Linkcity, et le FCBA ont concrétisé de nombreuses actions de formation et de sensibilisation. Ainsi, des Learning Expedition ont été animées pour des maîtres d'ouvrages immobiliers, afin de partager les retours d'expériences et points de vigilance en construction bois.

« La première année de collaboration partenariale a également permis de se positionner ensemble sur d'ambitieuses actions de R&D et de mettre en commun de fructueux retours d'expériences, autant d'investissements et d'acquis qui permettent d'envisager de grandes ambitions partagées pour l'avenir », a commenté Frédéric Staat, directeur pôle Industrie Bois & Construction au FCBA.

Forts du succès de ces premiers mois de collaboration, FCBA et Bouygues Bâtiment France entendent développer et renforcer leurs actions notamment autour de deux axes. D'une part, la formation, en organisant des ateliers avec des écoles et centres de formation du bois, et d'autre part, sur les sujets de R&D en identifiant et en capitalisant des retours d'expérience techniques.

« Le projet Feuillu CHOC permet de poursuivre notre engagement en faveur de la décarbonation du secteur du bâtiment. Sur ces 3 dernières années, Bouygues Bâtiment France marque une croissance significative en faveur de la construction bois avec : 19 chantiers bois en 2020 ; 34 en 2021 ; 43 en 2022 et une cinquantaine d'ici fin 2023 », a ajouté Christophe Lemaitre, Directeur Construction Bois de Bouygues Bâtiment France.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock