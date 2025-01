Construction bois : le groupe Duval lance Maisons Naturéa

Le groupe Duval, par l’intermédiaire de sa filiale Maisons Demeurance, annonce le lancement de Maisons Naturéa, un réseau dédié à la construction de maisons individuelles en bois. Un projet qui s’inscrit dans les engagements RSE du groupe.

Dans ce cadre, la filiale du groupe, Maisons Demeurance, a scellé un partenariat avec 17 entreprises expérimentées réparties sur 20 agences à travers la France. Cette collaboration vise à établir Maisons Naturéa comme un acteur incontournable du secteur des maisons bois bas carbone. Ce développement fait suite au rapprochement entre Maisons Demeurance et Clair Logis fin 2024, consolidant ainsi la position de la filiale sur le marché des maisons individuelles.

« La création de Maisons Naturéa reflète notre engagement en faveur de l'environnement et de l'innovation. Grâce à ce réseau, nous pourrons offrir des solutions durables à un plus grand nombre de Français », souligne Louis-Victor Duval, directeur général du groupe Duval.

Une réponse aux défis environnementaux et sociaux

Face à la crise actuelle et au besoin urgent de logements en France, le groupe Duval tend à proposer des solutions innovantes et écologiques. Les maisons du réseau Maisons Naturéa seront construites à partir de bois transformés et assemblées dans des usines françaises. « Avec Maisons Naturéa, nous mettons en place une filière décarbonée en circuit court. Cela s’inscrit dans une démarche environnementale initiée dès 2013 avec notre première maison à énergie positive », ajoute Pascal Buet, directeur général de Maisons Demeurance.

Maisons Naturéa privilégie une approche locale avec des usines partenaires situées au plus proche des chantiers, et s’appuie également sur l’expertise d’entrepreneurs locaux.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock