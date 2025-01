Première étape de franchie pour la construction d’une usine de panneaux photovoltaïques à Hambach, en Moselle (57). L’autorisation environnementale et le permis de construire ont en effet été validés par le préfet.

Le 24 janvier, le préfet de Moselle a signé l’autorisation environnementale et le permis de construire de ce qui est censé devenir la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d’Europe.

Cette signature constitue « une étape très importante, structurante et fondamentale du projet, parce que sans permis de construire, bien sûr, vous ne pouvez rien entreprendre », s’est réjoui Jan Jacob Boom-Wichers, le président de l’entreprise HoloSolis (groupe InnoEnergy), qui porte ce projet.

Pour obtenir l'autorisation environnementale dans des délais relativement rapides pour la France, l’entreprise indique avoir « travaillé de façon extrêmement étroite avec la Région, avec la préfecture de la Moselle, avec toutes les différentes associations » pour « répondre à leurs attentes », a expliqué son président.

« Nous nous réjouissons du fait que l'entreprise ait aujourd'hui obtenu l'ensemble des autorisations pour amorcer une nouvelle phase plus concrète et opérationnelle de la réalisation de ce projet et de ses ambitions », a également réagi Roland Roth, président de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences (CASC).

Vers la création de 1 900 emplois ?

Selon les estimations de l’entreprise, le début de la production devrait commencer en 2026. L’usine devrait ensuite tourner à plein régime à partir de 2028, et être capable de produire 10 millions de panneaux solaires d’une puissance cumulée représentant 5 gigawatts, soit la consommation énergétique d’un million de foyers. Cette production devant permettre de répondre à « environ 8 % des importations européennes de panneaux chinois», selon l’entreprise HoloSolis.

Cette dernière prévoit d’investir 850 millions d’euros dans cette usine, et de créer à terme 1 900 emplois.

Selon Jan Jacob Boom-Wichers, cette implantation devrait également permettre « une nouvelle phase démographique dynamique », avec des « effets positifs sur la création de logements, l'essor des formations », ou encore « des investissements sur les équipements publics ».

Pour l’heure, l’entreprise va s’atteler à « toutes les études de détail » pour « calculer au centimètre près comment sera construite l'usine ».

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock