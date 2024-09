Écominéro : vers une hausse du recyclage de déchets inertes d’ici fin 2024

Seize mois après le lancement de la REP PMCB, l’éco-organisme Écominéro est revenu sur ses premiers résultats, au sortir d’une visite du site de traitement et de recyclage des déchets du BTP réalisé chez Yprema. Si l’éco-organisme juge très satisfaisant ce début d’aventure, pas question pour autant de s’arrêter là.

Depuis mai 2023, et le lancement de sa filière REP PMCB, Écominéro peut se targuer de la collecte et du recyclage de huit millions de tonnes de déchets inertes. Un lancement de REP dont se félicite les dirigeants de l’éco-organisme, qui ont profité de la visite du site d’Yprema, à Émerainville (77) pour tirer un bilan de ces 16 premiers mois.

La Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) fait désormais partie du quotidien des acteurs du BTP. De nombreuses entreprises du secteur ont dû adhérer à différents éco-organismes pour organiser le tri et le recyclage de leurs déchets de chantier. À ce jour, Écominéro compte déjà plus de 2 900 adhérents, fabricants et distributeurs de matériaux de construction lui ayant transféré leur obligation de REP, pour les PMCB de catégorie 1 (déchets inertes) et 3 700 points de reprise affiliés.

L’éco-organisme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque d’ici fin 2024, Écominéro vise une couverture de 90 % du territoire, avec un réseau de 5 500 points de reprise. Un écart qui sera comblé grâce « à la contractualisation en cours avec les déchèteries publiques », comme l’explique Michel André, président d’Écominéro. Une expansion sur le sol français qui doit permettre à l’éco-organisme d’atteindre les neuf millions de tonnes de déchets inertes collectés et recyclés d’ici la fin de l’année.

Ce faisant, Écominéro souhaite garantir aux artisans du bâtiment qu’un point de reprise soit accessible à moins de 10 km des chantiers en zone urbaine et à moins de 20 km en zone rurale.

De nombreuses vertues

C’est avec ce type de projet, et en travaillant avec des entreprises comme Yprema, spécialisée dans la transformation des matériaux de déconstruction, que Écominéro répond à plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. En garantissant une telle proximité aux metteurs sur le marché, l’éco-organisme participe à réduire les émissions de CO² provenant des transports.

De son côté, Yprema garantit une reprise gratuite des déchets de catégorie 1 (béton ou mortier, briques, tuiles, céramique, mélange bitumineux, pierre de taille, pavé, cailloux, pierre, enrochement, granulats, mélange d’inertes), pour peu que ces derniers soient correctement triés. Une bonne façon de lutter contre les dépôts sauvages. Une fois triés, ils sont récupérés puis recyclés. Quant à Écominéro, son rôle est de financer ces opérations de recyclage. Un financement rendu possible grâce aux éco-participations perçus en amont auprès des metteurs sur le marché.

Tout ce processus conduit à la préservation des ressources naturelles, en créant de nouveaux matériaux qui vont se substituer aux matières neuves.

En parallèle, et dès le 1er janvier 2025, les détenteurs de déchets - professionnels comme particuliers - pourront déposer gratuitement leurs déchets triés dans un point de reprise affilié à l’éco-organisme, qu’ils soient de la catégorie 1 ou 2 (métal, bois, plastique, enduits, peintures, vernis, menuiseries à base de verre, plâtre, membranes bitumineuses, laine de verre ou de roche, etc.). Aujourd’hui, 20 % du coût restent à la charge du détenteur de déchets.

« Nous sommes sur le point de dépasser notre objectif ambitieux de neuf millions de tonnes de déchets recyclés d’ici la fin de l’année, un excellent résultat pour cette première année pleine de mise en œuvre de la REP Bâtiment. En 2025, nous réitérerons notre engagement fort en faveur du réemploi, tout en intensifiant nos actions sur l’éco-conception, un enjeu clé pour l’avenir. Par ailleurs, l’introduction de la gratuité de la reprise des déchets triés, dès le 1er janvier 2025, marquera une étape décisive qui devrait considérablement dynamiser la collecte », explique Michel André.

Jérémy Leduc

Photo de Une : JL