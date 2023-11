Holcim mise sur la décarbonation pour booster ses ventes en Europe

Le cimentier suisse Holcim annonce ses ambitions de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs suisses (10,3 milliards d'euros) en Europe d'ici 2026, en misant sur la décarbonation et le recyclage des matériaux de construction.

Le géant des matériaux de construction Holcim a annoncé un plan ambitieux visant à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs suisses (10,3 milliards d'euros) en Europe d'ici 2026.

Face aux critiques émanant des organisations environnementales quant à ses émissions de CO2, le cimentier suisse Holcim s'engage ainsi à augmenter ses ventes en Europe (hors acquisitions et effets de changes) de 4 % par an d'ici 2026, ainsi que son résultat d'exploitation de 8 % par an.

Le fabricant mise principalement sur les projets d'infrastructures visant à capter le CO2, la demande croissante pour du béton à faibles émissions de carbone et le recyclage des matériaux provenant de démolitions.

Miljan Gutovic, le directeur des activités d'Holcim en Europe, souligne que « l’Europe offre l'environnement réglementaire le plus avancé au monde pour accélérer la transition vers le net zéro », ajoutant que le groupe entend transformer « la croissance durable en croissance rentable ».

Recycler 20 millions de tonnes de matériaux de construction

Holcim dévoile ses objectifs de décarbonation pour 2030 en Europe, où il réalise près de 30 % de son chiffre d'affaires. Ces annonces ont été faites lors d'une conférence pour les investisseurs qui s'est tenue à Zurich et à Siggenthal, dans le canton d'Argovie, où est située l'une de ses cimenteries.

En prévision de ces objectifs pour 2026, il est à noter que les ventes d'Holcim en Europe en 2022 s'élevaient à près de 8,4 milliards de francs suisses (8,7 milliards d'euros au taux actuel).

Le groupe a également fixé comme objectif de recycler 20 millions de tonnes de matériaux de construction issus de démolitions d'ici 2030, démontrant ainsi son engagement en faveur de la durabilité et de la transition vers une économie circulaire.

« Durant les dernières années, de nombreux investisseurs ont vu la durabilité comme un défi pour le secteur de la construction, et en particulier pour le ciment », a réagi Bernd Pomrehn, analyste de Vontobel, dans un commentaire de marché. Cependant, il remarque également que cette contrainte se transforme en « opportunité », avec une demande croissante pour des solutions plus respectueuses de l'environnement dans le domaine de la construction.

Par ailleurs, selon un rapport de la Radio Télévision Suisse datant de 2021, cinq entreprises, dont Holcim en tête, sont responsables d'environ un dixième des émissions de gaz à effet de serre en Suisse.

Une action en justice contre Hoclim En 2022, des pêcheurs indonésiens de l'île de Pulau Pari avaient lancé une action en justice contre Holcim. Ces derniers réclament des indemnisations pour les dommages subis par leur île, menacée par la montée des eaux, en mettant en cause les émissions élevées de CO2 de l'entreprise suisse. En effet, l'élévation du niveau de la mer provoque des inondations plus fréquentes, entraînant des dégâts considérables pour les habitants qui dépendent principalement de la pêche et du tourisme. L'organisation Entraide Protestante Suisse (EPER)-Pain pour le prochain, qui soutient les pêcheurs indonésiens dans leur action en justice, a obtenu une assistance judiciaire du tribunal cantonal de Zoug. Pour accorder cette aide, la justice examine les revenus des plaignants mais s'assure aussi que « leur demande n'est pas dépourvue de chance de succès », a expliqué à l'AFP Yvan Maillard-Ardenti, responsable des questions de justice climatique au sein de cette organisation œcuménique. « C’est une étape importante » pour « ces pêcheurs qui n'ont pas les moyens de payer un avocat en Suisse », a-t-il ajouté. Il s'attend à une décision « probablement l'année prochaine ».

Marie Gérald (Avec l'AFP)

Photo de Une : AdobeStock