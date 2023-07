+9 % de bénéfice net pour Holcim au 1er semestre 2023

Holcim dévoile son dernier bilan. Si le chiffre d’affaires du fabricant de matériaux de construction recule ce premier semestre 2023, son bénéfice augmente. Le groupe suisse compte poursuivre sur cette lancée, notamment via sa stratégie de cessions et d’acquisitions.

Holcim, spécialiste suisse des matériaux de construction, présente son bilan du premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires de l’industriel s’élève à près de 1,3 milliard de francs suisses, soit 1,364 milliard d'euros. Cela équivaut à un recul de 11 %, qui s’explique par la vente en 2022 de ses filiales en Inde.

Le groupe dépasse toutefois ses prévisions, car les analystes interrogés par l'agence suisse AWP visaient en moyenne 12,9 milliards de francs. Le bénéfice net grimpe même de 9 % au 1er semestre.

+30 % de CA prévu d’ici 2025

Les ventes d'Holcim ont progressé de 7,4 % hors effets de changes et cessions. Le groupe doit cela à son développement en Amérique du Nord, où les ventes ont augmenté de 15,8 % hors effets de changes et acquisitions. Il faut dire qu’entre 2023 et 2026, le fabricant a conclu 70 projets d'infrastructures dans la région.

Mais c’est surtout en Amérique latine que les ventes ont bondi (+23,7 %). Une présence d’autant plus renforcée par le rachat d’Indar au Mexique. Il s’agit de la huitième acquisition de Holcim en 2023, qui avait notamment racheté Chrono Chape en France début janvier. Le géant des matériaux enchaîne les acquisitions, depuis le rachat en 2021 de Firestone Building products, dans le but de diversifier sa gamme de produits.

Une stratégie qui devrait porter ses fruits dans la division Solutions et produits, englobant produits pour les toitures et façades. Cette dernière bat de l’aile, avec -13,9 % de ventes, mais seulement -0,2 % en incluant les acquisitions.

De quoi conforter Holcim dans son objectif de croissance organique de 6 % de ses ventes, afin d’atteindre +30 % de CA d’ici 2025.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock