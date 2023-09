K.Line s'engage à réduire son empreinte carbone avec un plan stratégique

Le groupe Liébot, à travers sa filiale K.Line, s’engage dans un plan de transition énergétique intitulé K.Line Planet, qui vise à réduire de 30 % son empreinte carbone d'ici 2030.

Pour le fabricant de menuiseries K.Line, ambition environnementale rime avec transparence et engagement précoce. En effet, K.Line est la première entreprise du secteur de la fenêtre à avoir publié son bilan carbone 2019 sur le site de l’Ademe, en accompagnant ce rapport de son plan de transition.

Impliquer l'ensemble de l'écosystème

Pour atteindre son objectif ambitieux de réduction des émissions de CO2, à savoir -30 % d'ici 2030, et -80 % d'ici 2050, K.Line a défini un plan en cinq axes majeurs, accompagnés de plus de 20 chantiers prioritaires :

Évaluer pour mieux agir : K.Line s'engage à surveiller et à évaluer en permanence ses émissions pour adapter sa stratégie en conséquence ;

Réussir sa transition énergétique, notamment en recourant davantage à des sources d'énergie renouvelable ;

Réduire les emballages et réutiliser les matériaux pour minimiser les déchets et promouvoir l'utilisation responsable des ressources ;

Éco-concevoir : l'entreprise annonce son ambition d'explorer des méthodes de conception respectueuses de l'environnement pour ses produits ;

Maîtriser la fin de vie du produit : elle s'engage à gérer la fin de vie de ses produits de manière durable, en favorisant le recyclage et la réutilisation.

Ce plan a pour objectif d'impliquer l'ensemble de son écosystème, y compris ses collaborateurs, clients et fournisseurs, dans une démarche commune de réduction des émissions de CO2.

Le directeur RSE du groupe Liébot, Christophe Klotz, souligne l'importance de la collaboration et de l'innovation dans cette démarche, affirmant que « l'avenir n'est pas figé, il va falloir être innovant, c'est une main tendue à ceux qui veulent nous aider, et contribuer avec nous à accélérer la transition environnementale de notre secteur. Il est important de jouer collectif pour améliorer la filière et le monde de demain ».

Olivier de Longeaux, directeur général de K.Line, rappelle également l'importance de répondre à la demande croissante des clients en faveur de produits à l'empreinte environnementale réduite, déclarant que « demain, le produit parfait sera celui à l'empreinte environnementale la plus basse possible. C'est une vraie demande des clients, et en tant que fabricant de menuiseries, nous nous devons donc de continuer à nous inscrire dans une dynamique vertueuse et d'initier des collaborations au sein d'actions toujours plus responsables ».

Après la publication de son bilan carbone 2019, le fabricant de fenêtres a été sélectionné par l'Ademe pour participer à l'expérimentation "Expedite", visant à tester des méthodes de décarbonation des consommations énergétiques de l'industrie française. En 2022, K.Line était l'un des deux seuls industriels français retenus par l'Ademe pour évaluer la pertinence de ses actions en utilisant la méthodologie ACT Pas à Pas.

En 2023, K.Line a franchi une nouvelle étape en finalisant son deuxième bilan carbone pour l'année 2022, et prévoit d'évaluer l'ensemble de son plan de transition en accord avec le référentiel ACT Evaluation.

Marie Gérald

Photo de une : ©K.Line