L'érosion côtière prend des proportions alarmantes en France, selon les récentes déclarations du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Lors d'une intervention sur TF1 jeudi 4 avril, ce dernier a mis en garde contre la progression rapide des océans, pouvant rendre inhabitables plusieurs zones côtières du pays.

« L’équivalent d'un terrain de football disparaît chaque semaine dans notre pays sous l'effet de la progression des océans, un phénomène qui s'accélère », a déclaré le ministre de la Transition écologique, Christrophe Béchu lors d'une apparition sur TF1, qui a également annoncé que son ministère publierait les cartes des zones concernées.

Selon les estimations, environ 20 % du littoral français est actuellement grignoté par l'érosion côtière, un chiffre alarmant qui ne cesse de croître. « Il y aura des zones qui seront inhabitables », a prévenu le ministre, soulignant l'urgence d'agir.

Des centaines de milliers de bâtiments potentiellement touchés d'ici à 2100

Dans ce contexte, le gouvernement a déjà identifié 500 communes exposées et a commencé à travailler en collaboration avec les maires pour élaborer des solutions adaptées. « Indemnisation, relogement à l'arrière de la commune sur d'autres terrains : ce sont des solutions qui sont aujourd'hui sur la table », a déclaré M. Béchu, incitant les habitants concernés à se tourner vers leur municipalité pour obtenir de l'aide.

Selon un rapport du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), l'érosion grignote environ 900 km de littoral. Ainsi, entre un millier de bâtiments d'ici 2028 et plusieurs centaines de milliers d'ici à 2100 pourraient être affectés par l'érosion côtière en France.

La vulnérabilité du pays à ce phénomène est exacerbée par le recul constant du trait de côte, une limite mouvante entre la terre et la mer, qui est influencée par des facteurs naturels tels que la houle et le vent.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : AdobeStock