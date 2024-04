Économies d’eau : les piscinistes réaffirment leurs engagements

À l’approche des beaux jours, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) annonce le lancement d’un calculateur d’économies d’eau et d’une campagne de sensibilisation pour inciter les propriétaires de piscines à réduire leurs consommations, après plusieurs étés de sécheresse.

En ce début de printemps, et alors que la France pourrait encore connaître des pénuries d’eau cet été, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) réaffirme son engagement en faveur des économies d’eau.

En mai dernier, la fédération dévoilait sa charte d’engagement reposant sur trois grands axes : la réduction et l’optimisation de la consommation d’eau, la communication et la sensibilisation des clients, et la formation et la sensibilisation du personnel.

Un calculateur pour estimer et réduire les consommations d’eau

En novembre, elle annonçait le lancement à venir d’un calculateur permettant aux professionnels et aux particuliers de mesurer la quantité d’eau utilisée par une piscine et d’identifier des levers pour réduire cette consommation. Ce calculateur est désormais accessible aux professionnels et aux clients sur le site propiscines.fr

Parmi les solutions pour économiser l’eau : couvrir la piscine en dehors des moments d’utilisation pour éviter l’évaporation. Couvrir sa piscine 6 heures par jour entre 81 et 100 jours par an permettrait ainsi d’éviter jusqu’à 95 % d’évaporation, selon Vianney Tuffal, directeur général des piscines Waterair, qui fait partie des 1 500 adhérents de la FPP.

Le calculateur aurait notamment permis de démontrer qu’une piscine familiale de 4x8 mètres recourant à l’hivernage actif ne consomme que 7 m3 d’eau pas an, sans être vidée.

La FPP lance d’ailleurs une campagne de sensibilisation sous la forme de spots sur France Télévisions et les réseaux sociaux, avec pour slogan « Nagez, couvrez, économisez ».

La fédération rappelle par ailleurs que les 3,5 millions de piscines privées ne représentent que 0,06 % de la consommation d’eau annuelle en France, soit 20,8 millions de m3.

En 2023, le marché de la piscine a enregistré un recul, dans un contexte d’inflation et de restrictions d’eau liées à la sécheresse. Toutefois, le nombre de constructions de piscines est resté supérieur de 6 % à l’année 2019, soit la période d’avant-Covid. En 2021, le secteur avait connu un rebond, notamment lié aux confinements et à l’essor du télétravail.

En France, le secteur emploie environ 60 000 personnes. En Europe, l’Hexagone reste le premier marché pour les piscines privées, et le deuxième à l’échelle internationale, derrière les États-Unis.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock