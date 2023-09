L’ONU appelle à réduire la part du béton dans la construction

Alors que le bâtiment est responsable de 37 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé ce mardi à réduire la part du béton au profit des matériaux biosourcés et renouvelables.

Dans un rapport publié ce mardi, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé les pays à réduire le béton neuf dans les constructions.

Selon une soixantaine de chercheurs et architectes du monde entier ayant contribué à ce rapport, la part du béton devra être réduite de moitié entre 2020 et 2060, et les deux autres tiers devront être « circulaires », c’est-à-dire issus du recyclage, du réemploi, ou constitués de ciments bas carbone pour atteindre les objectifs climatiques.

Privilégier un « retour vers le passé » avec les matériaux biosourcés

Anna Dyson, co-auteur du rapport, et directrice du centre pour les écosystèmes de l'université américaine Yale, évoque la nécessité d’« une sorte de révolution retour vers le passé » pour réutiliser des matériaux biosourcés et renouvelables dans la construction (bois, paille, chanvre…) plutôt que le béton, très émetteur de CO2.

« Ce n'est que depuis quelques décennies que la majorité des matériaux de construction sont issus de procédés extractifs, toxiques et non renouvelables », a estimé la co-auteur du rapport.

Pour rappel, les filières béton et ciment publient régulièrement des plans de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Dernièrement, le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) – devenu France Ciment – a annoncé son objectif de réduire de -50 % ses émissions de CO2 d’ici 2030, et de -81 % d’ici 2050, notamment grâce aux procédés de captage du carbone, et la baisse du taux de clinker.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock