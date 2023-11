La filière biosourcés ambitionne de doubler sa production d’ici 2025

À la faveur des nouvelles normes et réglementations, et notamment avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les matériaux biosourcés enregistrent une forte croissance ces dernières années. Leur part de marché a presque doublé entre 2016 et 2021, et la filière ambitionne désormais de doubler ses capacités de production pour atteindre 60 millions de m2 par an d’ici deux ans.

Alors que les matériaux biosourcés représentaient 6 % de parts de marché en 2016, ce pourcentage est monté à 11 % en 2021, selon les chiffres de l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée (AICB). Cette croissance représente +139 % en volume, et +105 % en chiffre d’affaires, pour un total de 120 millions d’euros de CA en 2021. Les matériaux biosourcés atteignent notamment 20 % de parts de marché pour les combles perdus, notamment grâce à la ouate de cellulose. L’AICB souligne qu’1 comble perdu sur 5 est aujourd’hui isolé avec un isolant biosourcé. Entre 2015 et 2021, 163 millions de m2 d’isolants biosourcés ont ainsi été posés en France. Objectif : produire 60 millions de m2 de matériaux biosourcés par an Afin de répondre aux besoins croissants du marché, notamment avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les industriels de la filière biosourcés ont investi 60 millions d’euros pour doubler leurs capacités de production d’ici 2025. L’objectif étant d’atteindre 60 millions de m2 par an. Les matériaux biosourcés, conçus à partir de matières premières renouvelables et locales (bois, lin, chanvre, paille…), font office de puits de carbone, et permettent de réduire le bilan carbone des bâtiments, que ce soit lors de leur construction ou en rénovation. Pour rappel, en septembre dernier, l’Organisation des Nations Unis (ONU) appelait à réduire la part du béton neuf au profit des matériaux biosourcés, alors que le bâtiment est actuellement responsable de 37 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales. « Dans un contexte où la pression sur les ressources fossiles est à son paroxysme, l’utilisation massive des biosourcés est une solution aussi ancestrale que pérenne pour éviter l’épuisement des ressources non renouvelables », rappelle ainsi Olivier Joreau, président de l’AICB. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock