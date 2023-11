La France a dévoilé sa stratégie énergétique, qui vise à rompre sa dépendance aux énergies fossiles. Doubler le rythme du déploiement solaire, privilégier l'éolien en mer et relancer le nucléaire... Ce plan vise une économie sobre et efficace tout en stimulant la production d'énergies bas-carbone.

Le gouvernement français a présenté sa stratégie énergétique dans un document de 102 pages intitulé « Stratégie française pour l’énergie et le climat » (SFEC). Ce dernier sera soumis à la consultation publique jusqu’au 15 décembre après sa publication mercredi.

Une loi sur la production d'énergie

Les grandes lignes de cette stratégie avaient été esquissées lors du discours sur l'énergie, prononcé en février 2022 à Belfort par le président Emmanuel Macron. Cette stratégie énergétique sera intégrée dans une « loi sur la production d'énergie », attendue l'année prochaine.

L’objectif : « Sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles ». Actuellement, 37 % de la consommation d’énergie finale du pays provient du pétrole et 21 % du gaz. La vision est de tendre vers « une économie plus sobre, plus efficace et approvisionné de manière quasi-intégrale en énergie bas-carbone produites et maitrisées sur notre sol ».

Pour y parvenir, il a été prévu de réduire de 40 à 50 % la consommation d’énergie d’ici 2050 par rapport à 2021, avec une réduction de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2012.

Développer les énergies renouvelables et le nucléaire

Une des grandes orientations concerne le secteur nucléaire : tous les réacteurs seront maintenus en exploitation, à condition que les normes de sûreté soient rigoureusement respectées, tout en cherchant des améliorations de puissance lorsque cela est possible. En parallèle, un nouveau programme de réacteurs nucléaires est envisagé, avec la construction de six puis huit EPR2.

Le développement des énergies renouvelables sera également au coeur de cette stratégie. L’éolien en mer devrait atteindre 18 gigawatts d’ici 2035, ce qui équivaudrait à une trentaine de parcs comme celui déjà opérationnel au large de Saint-Nazaire, actuellement le seul en service en France.

Concernant l’énergie solaire photovoltaïque, l’objectif est de doubler son rythme annuel de nouvelles capacités, visant plus de 75 gigawatts en 2035 dans le scénario central, avec la possibilités d’ambitions renforcées.

L’éolien terrestre, initialement envisagé pour un ralentissement, maintiendra finalement son rythme actuel, avec un prévision de capacité doublée à 40 gigawatts en 2035. Le gouvernement appelle cependant à une répartition équilibrée et à investir dans le repowering, remplaçant les anciennes éoliennes par des modèles plus performants. De plus, les capacités en biogaz devraient etre multipliées par cinq d’ici 2030, atteignant 50 térawattheures.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a souligné dans ce document que « la transformation à engager dans les trois décennies est d'une ampleur comparable à celle de la première révolution industrielle ».

La loi sur la Production d’énergie est attendue en Conseil des ministres fin janvier-début février 2024. La « programmation pluriannuelle de l’énergie », décrivant ces grandes orientations par périodes quinquennales, fera également l’objet d’un décret prochainement.

Marie Gérald (avec l'AFP)

Photo de Une : Adobe Stock