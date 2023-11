Face aux impératifs de durabilité et d'efficacité énergétique, l'Organisation européenne de la protection solaire (ES-SO) souligne l'urgence d'incorporer de manière systématique les dispositifs de protection solaire dans les bâtiments, et promeut une formation spécialisée.

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, « il est clair que nos bâtiments joueront un rôle vital dans l'atteinte de cet objectif. Par conséquent, disposer d'une main-d'œuvre bien informée et mieux préparée est désormais un défi urgent et important pour le secteur européen de la construction », déclare l'Organisation européenne de la protection solaire (ES-SO), qui rappelle que le secteur de la construction a souvent été réticent à adopter de nouvelles innovations telles que les pompes à chaleur.

De manière similaire, l'ES-SO observe cette réserve vis-à-vis des protections solaires, souvent perçues comme des « accessoires de confort ».

Toutefois, face au changement climatique et à l'évolution rapide vers des bâtiments à haut rendement énergétique, « la protection solaire se positionne comme la méthode la plus efficace énergétiquement pour protéger un bâtiment contre les excès de chaleur, devenant ainsi de plus en plus essentiel », souligne Ann Van Eycken, secrétaire générale de l'ES-SO.

« L’Europe est confrontée à une vague de rénovations où la protection solaire jouera un rôle clé. Cependant, son intégration réussie dans une construction ou une rénovation énergétiquement performante nécessite des connaissances approfondies, allant de la zone climatique à l'orientation des façades, de la surface vitrée nécessaire à la gestion de la chaleur solaire et de la lumière naturelle, jusqu'au contrôle climatique intérieur. Une formation spécialisée s'avère essentielle pour contribuer à l'avenir de la construction durable », poursuit-elle.

Former les professionnels à la protection solaire

L'ES-SO offre des programmes de formation à travers l'Europe, destinés à ses membres et aux professionnels fournissant des solutions de protection solaire. Ces formations se concentrent sur les avantages des dispositifs mobiles de protection solaire, tels que les économies d'énergie et le confort visuel et thermique.

Différant des formations internes axées sur des produits spécifiques, ces programmes sont conçus pour partager les connaissances et les bonnes pratiques avec les professionnels du bâtiment. Ils peuvent être dispensés localement ou en ligne via l'e-Académie ES-SO, des bases de la protection solaire à la technologie de pointe et aux réglementations locales.

« Les connaissances acquises permettent de mieux appréhender les besoins des clients, renforçant le professionnalisme et la confiance face à un contexte d'incertitudes liées au réchauffement climatique et à la hausse des prix de l'énergie », ajoute Ann Van Eycken. « Investir dans la formation en protection solaire offre un avantage stratégique. Les professionnels formés sont mieux outillés pour favoriser l'innovation, accroître le confort des occupants et relever les défis du changement climatique. »

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock