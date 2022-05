Reconnue pour ses programmes de recherche sur la thématique de l’économie circulaire et notamment sur la valorisation des déchets, l'école IMT Nord Europe a réuni une dizaine de partenaires au sein de la chaire industrielle. Inaugurée le 13 mai dernier à Douai, la Chaire Industrielle d’Innovation et de Recherche pour la VALorisation des matériaux alternatifs (Cirval) a pour objectif d’accélérer la transition vers un monde plus durable, et ce en grande partie dans les domaines de la construction.

Dans un contexte où la nécessité de préserver l’environnement est au cœur des réflexions, la gestion et la valorisation des déchets dans les secteurs de la construction et de l’aménagement urbain deviennent des enjeux incontournables. Tant sur le plan financier que sur le plan environnemental, tous deux positionnés au cœur des politiques de développement durable.

C’est dans l’optique de répondre à ces enjeux, que IMT Nord Europe a décidé de lancer la chaire industrielle CIRVAL. Leader européen dans la valorisation des déchets au sein du secteur de la construction, l’établissement public s’est associé à plusieurs partenaires publics et privés, à savoir la Fondation Mines-Télécom, l’Institut Mines-Télécom, Terenvi, Routes & Chantiers Modernes, Euro-Vert, Néo-eco, Eco-Matériaux Routiers, Biosynergie, Pulita, Sol Froment, ou encore la Société Balayage Aspiration.

Accélérer la transition vers un monde plus durable

La chaire CIRVAL a donc non seulement comme objectif de préserver l’environnement, mais également de faire gagner en compétitivité les entreprises et les acteurs concernés. Pour cela, chercheurs et industriels travailleront en étroite collaboration pour une durée de 5 ans, afin d’identifier des solutions qui répondent à la fois aux besoins des entreprises du secteur et aux enjeux des politiques de développement durable.

« Avec cette nouvelle chaire, IMT Nord Europe se positionne une fois de plus comme un partenaire privilégié à la fois des entreprises industrielles, mais également des pouvoirs publics en permettant d’identifier des réponses durables à des enjeux de transition incontournables », commente Alain Schmitt, directeur d’IMT Nord Europe. Parmi les thématiques de recherche identifiées, on peut par exemple relever la mise en œuvre d’éco-liants et d’écomatériaux alternatifs biosourcés ou encore le traitement des sols et assimilés en vue de leur valorisation.

IMT Nord Europe a par ailleurs déjà travaillé sur des programmes de recherche basés sur la valorisation des déchets et des sédiments, comme en témoignent les chaires industrielles ECOSED (ECOnomie circulaire des SEDiments) et ECOCIRNOV (ECOnomie CIRculaire et iNOVation). La première vise notamment à créer une dynamique scientifique, technologique et partenariale autour de la gestion des sédiments, tandis que la deuxième prévoit d’augmenter le taux de recyclage des déchets ménagers ou industriels, et d’atteindre une plus grande valeur ajoutée dans l’utilisation de certains sous-produits déjà valorisés.

Robin Schmidt

Photo de une : Inauguration de la Chaire CIRVAL le vendredi 13 mai 2022 © IMT Nord Europe