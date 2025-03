Le Fonds Vert monte en puissance pour 2025

Après avoir financé plus de 18 000 projets depuis son lancement, le Fonds vert est prolongé en 2025 avec un budget élargi. Destiné aux collectivités, ce dispositif accompagne la transition écologique avec de nouveaux axes prioritaires.

Le Fonds vert 2025, reconduit avec une enveloppe de 1,15 milliard d’euros, poursuit son engagement en faveur de la transition écologique dans les territoires.

Porté par François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, ce dispositif soutient les collectivités locales dans leurs projets d’adaptation au changement climatique.

« En tant qu’ancien maire, je sais que le Fonds vert est un outil adapté pour transformer nos espaces de vie et aménager notre territoire de façon compatible avec une société plus respectueuse de l’environnement », déclare François Rebsamen.

Répondre à trois défis majeurs

Depuis son lancement en 2023, le Fonds vert a déjà financé plus de 18 000 projets, mobilisant 3,6 milliards d’euros de subventions de l’État et entraînant 24 milliards d’investissements publics et privés.

Pour 2025, il s’attaque à trois défis majeurs : l’adaptation des territoires aux phénomènes climatiques extrêmes, la réhabilitation des friches pour limiter l’étalement urbain et la poursuite des rénovations énergétiques des bâtiments locaux, visant une réduction de 40 % de leur consommation d’énergie.

Une aide de 100 millions d’euros sera également alloué aux maires bâtisseurs afin d’encourager la construction de logements écologiques.

En complément, 100 millions d’euros seront dédiés aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

La gestion du Fonds vert reste déconcentrée, les préfets de région répartissant les crédits selon les besoins locaux. Les élus peuvent solliciter ces aides sans appel à projet via la plateforme Aides-territoires. « À partir de 2025, et comme je l’avais annoncé, le Fonds verts est mobilisé de façon inédite pour l’adaptation au changement climatique des territoires », souligne la ministre, Agnès Pannier-Runacher

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock