Lancé en 2023, le Fonds vert se maintient en 2024, comptant une enveloppe de 2,5 milliards d’euros pour cette année. Du budget supplémentaire sera consacré à la rénovation des bâtiments publics, qui a reçu le plus de financements en 2023.

C’est une mesure phare du projet de loi finances 2023, et elle se poursuivra jusqu’en 2027. Le Fonds vert reçoit pour l’année 2024 une dotation de 2,5 milliards d’euros. Une enveloppe consacrée de nouveau à la transition écologique des territoires.

Le ministre associé à cet enjeu, Christophe Béchu, a d’ailleurs réuni ce lundi 12 février les préfets de région de l’Hexagone et d’outre-mer, afin de présenter les mesures que financera ce fonds.

« Les effets de la crise climatique et environnementale sont déjà perceptibles et c’est à l’échelle locale qu’ils sont les plus visibles. (…) La transition écologique doit se faire par et pour les territoires, par et pour les élus. C’est le sens du Fonds vert », déclare M. Béchu dans un communiqué.

La rénovation des bâtiments publics en tête des dossiers financés

Place d’abord au premier bilan du Fonds vert. Selon les chiffres gouvernementaux, il a fait l’objet de 17 860 dépôts de dossiers, avec plus de 10 300 porteurs de projets différents pour près de 8 400 communes en métropole et en outre-mer concernées. 12 800 dossiers ont été instruits, 10 400 acceptés. Le montant d’aide attribuée s’élève à 2 milliards d’euros.



Deux domaines de financement se sont particulièrement distingués. On retrouve en premier la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux (3 276 dossiers financés), avec « l’accent mis sur les établissements scolaires ». Ce vaste chantier pour les collectivités recevra une enveloppe de 500 millions d’euros supplémentaires en 2024. De plus, 15 % des crédits du Fonds vert sont fléchés vers les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

La modernisation de l’éclairage public arrive en deuxième place (2 475 dossiers), important quand on connaît la vulnérabilité des communes à la crise énergétique.

Deux nouvelles mesures rejoignent le Fonds vert. 100 millions ont été débloqués pour la réindustrialisation « des chaînes de valeur stratégiques pour la transition écologique », suite logique de la loi industrie verte. 90 millions sont adressés au développement des mobilités durables en zone rurale, comme le veut le plan France Ruralités.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock