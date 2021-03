La démarche Chantier Responsable ® lancée par les trois FFB franciliennes avec le soutien de la Direction Régionale de l’Ademe vise à accompagner 10 chantiers respectueux de l’environnement situés en Ile-de-France. Les projets, qui seront sélectionnés via un Appel à manifestation d’intérêt, doivent permettre de limiter les nuisances, les pollutions et les risques sur la santé et la sécurité des opérateurs.

La FFB Région Ile-de-France (78, 91,95), la FFB Grand Paris Ile-de-France et la FFB Ile-de-France Est présentent un outil d’accompagnement méthodologique intitulé « Chantier Responsable® ». Soutenue par la Direction Régionale de l’Ademe, la démarche vise à améliorer la sécurité des chantiers, à optimiser la gestion des déchets, à réduire les nuisances et à assurer la qualité de l’ouvrage tout en valorisant l’image de la profession, détaille un communiqué.

Pour rappel, en Ile-de-France, le secteur du bâtiment génère, à lui seul, 10 millions de tonnes de déchets par an*. Pour traiter les sujets environnementaux, les trois FFB franciliennes ont créé l’Association Régionale pour le Traitement et l’Élimination des Déchets de chantiers (ARTED). A travers « Chantier Responsable ® », les fédérations souhaitent aller plus loin en encourageant les maîtres d’ouvrage (publics ou privés) à diminuer l’impact de leurs projets. Jean-Paul Charpentier, Président de l’ARTED, explique : « La montée en puissance actuelle des enjeux environnementaux démontre que tous les acteurs du Bâtiment doivent s’impliquer au service de l’économie circulaire. Notre rôle est de les accompagner vers des pratiques encore plus vertueuses dans l’atteinte d’un chantier responsable et respectueux de l’environnement ».

10 chantiers accompagnés

Dans le cadre de Chantier Responsable®, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé. La démarche s’adresse aux maîtres d’ouvrage souhaitant s’engager dans une démarche de construction, de rénovation ou de réhabilitation respectueuse de l’environnement. Sont éligibles les opérations en phase de programmation, conception ou travaux qui seront menées et réalisées en Ile-de-France.

Les 10 chantiers sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement dès la phase de rédaction des pièces marchés. Un consultant veillera à la mise en œuvre opérationnelle de bonnes pratiques liées à la gestion des déchets. Et proposera des actions pédagogiques d’information et de sensibilisation auprès des professionnels du bâtiment. Des outils méthodologiques seront également mis à disposition pour responsabiliser les acteurs et rappeler leurs obligations.

La démarche s’accompagne du déploiement d’un site internet sur lequel figureront notamment des témoignages, des retours d’expériences et d’autres informations sur le contenu de la démarche. Avant le démarrage du chantier, une boîte à outils contenant des fiches conseils/outils/consultants sera proposée au maître d’ouvrage. Des éléments de communication seront également mis à dispositions (bâche, affiches, pictogrammes déchets de chantiers, etc.).

Qu’en est-il du coût de la prestation ?

La démarche bénéficie d’un soutien financier de l’Ademe qui permet de réduire le coût de la prestation. Ci-dessous les montants (donnés à titre indicatif selon la durée du chantier).

L’engagement des maîtres d’ouvrage

Les maîtres d’ouvrage dont les opérations seront choisies devront intégrer dans leur projet un schéma d’organisation et de gestion des déchets, une traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier et un bilan déchets en fin de chantier attestant des modalités d’élimination et de valorisation des déchets. Ils sont également appelés à signer la charte Chantier Responsable, et à accepter la diffusion et la valorisation des pratiques observées sur le chantier.

Pour les porteurs de projets, les bénéfices sont nombreux, estiment les trois FFB régionales. La démarche devrait permettre un gain économique, un progrès environnemental, un intérêt sociétal, une plus grande notoriété et une montée en compétences grâce au suivi des chantiers par un consultant.

Les maîtres d’ouvrage intéressés sont invités à compléter un formulaire. Un jury composé d’un représentant désigné par chaque fédération, d’un représentant de l’Ademe et du Président de l’ARTED désignera les maîtres d’ouvrage lauréats.

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock