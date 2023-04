« Living Places » ou comment construire les maisons de demain, selon le groupe Velux

Le groupe Velux et ses partenaires ont récemment ouvert les portes de Living Places Copenhague, un projet innovant composé de sept prototypes de bâtiments à faible empreinte carbone.

Cette initiative tend à démontrer qu'il est possible de construire des bâtiments dotés d'une empreinte carbone trois fois plus faible que celle des bâtiments classiques, tout en offrant un climat intérieur optimal en toutes saisons.

En outre, le projet affiche les émissions de carbone les plus faibles du Danemark, « confirmant ainsi qu'il n'est pas nécessaire d'attendre les technologies de demain pour construire de façon plus durable », indique le groupe danois.

Le rapport, publié par le groupe d'experts des Nations Unies sur l'évolution du climat, souligne la nécessité de résoudre des solutions à faible émission de carbone à grande échelle, y compris dans le secteur du bâtiment. « Living Places Copenhague représente donc une réponse concrète à cette problématique », estime-t-il.

« Pas besoin d'attendre les technologies de demain pour construire des bâtiments plus durables »

Ce projet, fruit d'une collaboration entre Velux, EFFEKT, Artelia et Enemærke & Petersen, repose sur cinq principes clés : des habitations saines, modulables, duplicables, simples à construire, et à des coûts abordables.

Dans le cadre du projet Living Places Copenhague, les partenaires ont procédé à une analyse complète du cycle de vie (ACV) de l’émission de chaque matériau, conception et technique de construction. Ces dernières ont été étudiées et comparées à celles d'un foyer danois classique, ce qui a ensuite permis d'élaborer des prototypes répondant aux critères du concept « Living Places ».

« Les records atteints par Living Places Copenhague montrent que nous n'avons pas besoin d'attendre les technologies de demain pour construire des bâtiments plus durables. Les matériaux, les solutions et les savoir-faire sont déjà là. Il suffit de les mettre en œuvre et de les faire évoluer. J'espère que le secteur du bâtiment s’inspirera de notre exemple », a déclaré Lone Feifer, directrice construction durable du groupe Velux.

Living Places Copenhague présente donc sept prototypes de bâtiments à faible émission de carbone, dont cinq pavillons ouverts et deux maisons complètes, et sont comparables en termes de coûts à ceux du marché pour la construction à grande échelle de maisons individuelles ou mitoyennes. Selon Velux, « les bâtiments tirent parti de la lumière naturelle et de l'air frais pour offrir un climat intérieur sain ».

Le projet ouvrira ses portes au public le 22 avril prochain, à l’occasion de la Journée de la Terre. En tant que partenaire officiel du Congrès mondial des architectes de l’UIA à Copenhague, le projet accueillera un programme de débats et d’activités visant à encourager et accélérer le changement dans le secteur du bâtiment.

Marie Gérald

Photo de une : ©Velux