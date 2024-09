Worldskills Lyon 2024 : quel enjeu pour les métiers du bâtiment ?

Les Worldskills Lyon 2024 rassembleront des jeunes professionnels du monde entier pour une compétition internationale de haut niveau. Parmi les métiers représentés, ceux de l’artisanat du bâtiment occuperont une place importante.

L'événement, qui se déroulera du 10 au 15 septembre prochain à l'Eurexpo de Lyon, attire l'attention en raison de son ampleur et du niveau de ses compétiteurs, avec 1 600 jeunes de moins de 23 ans.

Par exemple, le métier de la taille de pierre sera représenté par Mikaël Rebelo Pereira, jeune professionnel des Hauts-de-France. Son rôle dans la compétition illustre la persistance de savoir-faire traditionnels, mais aussi leur transformation à travers l'usage de techniques modernes.

Mieux comprendre l’importance des compétences artisanales

Les visiteurs auront ainsi l'occasion d'assister à des démonstrations techniques dans des domaines variés, reflétant l'évolution des métiers artisanaux. Le secteur du bâtiment, en particulier, connaît de nombreuses mutations, intégrant de nouvelles technologies, des matériaux plus respectueux de l'environnement, et une approche plus durable.

Outre la compétition en elle-même, les Worldskills 2024 constituent également un espace d’échanges et de promotion des métiers.

L’événement permettra également de mieux comprendre l’importance des compétences artisanales dans la société actuelle, en offrant une vue d’ensemble sur les métiers du bâtiment, de la rénovation énergétique à l’utilisation de matériaux innovants.

La CAPEB, représentant les artisans du bâtiment, sera présente au sein du Pavillon France pour sensibiliser le public aux enjeux contemporains du secteur, notamment à travers des activités pédagogiques.

Marie Gérald

Photo de une : Worldskills 2024