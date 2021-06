Matériaux biosourcés : Ekopolis lance un annuaire des fabricants et distributeurs

Depuis plus de 20 ans, la démarche « Qualité globale » du Groupement des Industriels de la Prescription (GIP) vise à accompagner les promoteurs et architectes dans la réalisation de leurs projets et à s'assurer de la qualité et de la conformité des solutions et produits mis en œuvre. Le point sur les avantages de ce dispositif avec Véronique Lenail, directrice commerciale chez BSH électroménager (Bosch) et présidente du GIP, et Maxime Boileau, responsable marketing chez Rehau et responsable de la communication du GIP.