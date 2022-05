300 000 logements engagés dans une rénovation BBC en 2022 ? Développement durable | 05.05.22

L'association Effinergie, qui impulse un niveau d'efficacité énergétique des bâtiments en construction et en rénovation au travers de huits labels, dévoile son dernier rapport de son Observatoire BBC. En résumé : le label basse consommation et bas carbone se déploie en France, et près de 1,5 millions de m2 de programmes tertiaires sont engagés dans un des labels Effinergie 2017.

Alors que des négociations ont été présentées en fin d’année 2021 concernant la directive révisée de l’Union Européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), l’association Effinergie, qui accompagne la promotion des constructions et rénovations sobres en énergie, dévoile le rapport de son observatoire BBC pour le premier trimestre 2022. Près de 3 500 logements engagés dans une rénovation BBC Côté rénovation, on apprenait fin janvier dernier que les labels BBC-Effinergie et Effinergie Rénovation avaient battu des records sur l’année 2021 avec près de 41 000 logements impliqués dans une rénovation BBC-Effinergie (+48%). Aujourd’hui, le déploiement de ce nouveau label Effinergie se poursuit donc, avec 3 405 logements engagés (35 bâtiments) dans une rénovation Basse Consommation et Bas Carbone au premier trimestre 2022. En parallèle, 93 opérations de logements collectifs (10 682 logements) se sont engagées dans une rénovation basse consommation, et 49 opérations ont été certifiées, soit 6 338 logements. Dans le tertiaire, 30 opérations sont engagées dans une rénovation BBC Effinergie, et 3 projets situés en Île-de-France ont été certifiés en ce début d’année 2022. Par ailleurs, l'étude annonce son objectif d’atteindre le seuil de 300 000 logements engagés dans une rénovation BBC en 2022. Côté construction, près de 1,5 millions de m2 de programmes tertiaires sont engagés dans un des labels Effinergie 2017 en faveur des bâtiments à faibles impacts énergétiques et environnementaux. Sur le premier trimestre 2022, deux nouveaux projets ont déposé une demande de label BBC Effinergie 2017, à savoir : la micro-crèche sur la commune de Saint Maure (10), ainsi que l’immeuble de bureau Athena à Valbonne (06). 71 000 logements labellisés Effinergie + Mis en place lors de l’entrée en application de la RT 2012, le label Effinergie + compte aujourd’hui, après dix années d'existence, près de 71 000 logements en France. Un bilan qui, selon l’observatoire, permet de « démontrer la capacité de la filière à s’engager massivement dans la construction de bâtiments sobres en énergie ». Ce dernier aura notamment permis d’anticiper la définition des bâtiments à énergie positive et de proposer de nouvelles thématiques en partie reprises dans la RE2020. Sur le premier trimestre 2022, 8 nouvelles demandes Effinergie+ ont été déposées. Elles concernent 710 logements. Parallèlement, 11 opérations de logements collectifs ont été certifiées, regroupant 863 logements. Ce label, qui arrive en fin de vie à l’été 2022, concerne dans le secteur tertiaire, principalement des bureaux (73%), et 6 nouvelles demandes ont par ailleurs été formulées au premier trimestre 2022. Quant au label pilote de l’association, Bepos-Effinergie 2013, il ne peut plus être demandé pour les projets, dont les demandes de permis de construire ont été déposées après le 31 décembre 2021 dans le secteur résidentiel. Cependant, il a permis de construire plus de 3 000 logements à énergie positive. Dans le tertiaire, après une période de forte croissance entre 2013 et 2016, le nombre annuel de demandes n’a cessé de décroitre jusqu’à la fin de l’année 2021. Cependant, cette baisse a été en partie compensée par le déploiement des labels Bepos et Bepos+ Effinergie 2017. Au total, le label a permis 116 opérations durant ce premier trimestre 2022. Marie Gérald Photo de Une : © AdobeStock

Marie.gerald