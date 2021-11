Palmarès BBCA 2021 : Nexity et Woodeum WO2 en tête des top 10 maîtres d’ouvrage

Lors de son forum annuel, l’association BBCA annonçait les différentes entreprises et opérations immobilières bas carbone recevant ses diverses distinctions. On découvre dans le top 10 des maîtres d’ouvrage deux entreprises se disputant la première place des classements en 2021 : Nexity et Woodeum WO2.

Plus de 200 maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, collectivités, aménageurs, étaient réunis au Pavillon de l’Arsenal dans la soirée du mardi 23 novembre, où se tenait le Forum BBCA 2021. Organisée tous les ans par l’association BBCA, initiatrice du label BBCA qui mesure la performance carbone du bâti, l'évènement valorise l’immobilier bas carbone en France, neuf ou rénové. « On voit que le carbone est devenu une priorité pour des acteurs majeurs de l’industrie immobilière (…) Le marché commence à se structurer, l’immobilier bas carbone n’est plus une niche, c’est un mouvement général. L’entrée en vigueur de la Règlementation environnementale 2020 permettra d’accélérer encore et d’engager toute la profession », se réjouit Stanislas Pottier, senior advisor de la direction générale d’Amundi et président de l’association BBCA Les premières places des top 10 des maîtres d’ouvrages partagées par deux entreprises



Il faut dire que 2021 note une progression de 70 %, par rapport à l’année dernière, du nombre d’opérations engagées dans la démarche BBCA (demande de label ou label obtenu). Depuis 2016, près de 300 opérations ont été engagées, représentant un total de 2,05 millions de m2, mais aussi entre 710 000 tonnes et plus d’1,2 millions de tonnes d’équivalent CO2. 15 opérations ont déjà été livrées, 35 restent en conception, tandis que 50 ont été désignées lauréats du label BBCA pour l’édition 2021. D’ailleurs, un premier label BBCA a été délivré à l’étranger, pour l’opération Parcelle O au Maroc, par Ewane Assets. Autre nouveauté cette année : la distinction « Territoire bas carbone BBCA 2021 », décernée aux collectivités et aménageurs pour leur action sur le bas carbone. 7 territoires ont été récompensées en 2021, à savoir la Ville de Lille, la Ville de Paris, Epamarne-Epafrance, Paris et Métropole Aménagement, la Semapa, la Solideo ainsi que la Communauté de Communes Sud Sarthe. Le top 10 des maîtres d’ouvrage immobiliers bas carbone français, quant à lui, ne compte pas le groupe Nexity à la première place des quatre traditionnels classements, comme en 2020. Ce dernier est en tête de deux classements : le nombre d’opérations engagée depuis 2016 qui s’élève à 70 et en 2021 qui atteint les 44 opérations. Il est concurrencé par le groupe Woodeum-WO2, qui domine les deux classements sur les mètres carrés, sur sa production engagée depuis 2016, qui représente 330 000 m2 et comme celle en 2021, estimée à 260 000 m2. Le groupe Bouygues Immobilier occupe la troisième place des classements, sauf dans le nombre d’opérations en 2021, remportée par Gecina. D’autres maîtres d’ouvrage s'affichent sur un ou plusieurs classements : AEW, BNP Paribas Real Estate, CDC-Habitat, Continental Foncier, Eiffage Immobilier, Icade, Novaxia, Oreima, Réalités Promotion, Redman, SCI Marco Spada, SNCF, Société Foncière Lyonnaise... Le top 10 évoluera cependant avec la création d’un cinquième classement complémentaire, annoncé dans les prochaines semaines. Il présentera les maîtres d’ouvrage engagés dans le bas carbone, dont la part de production en BBCA excède 30%. Virginie Kroun

Photo de Une : Association BBCA



Virginie.kroun