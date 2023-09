Palmarès BBCA : Nexity en tête pour la 5ème année consécutive

À l’occasion du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA), l’Association BBCA en a profité pour dévoiler les lauréats de ses Trophées 2023, qui récompensent les maîtres d’ouvrage exemplaires en matière de bas carbone. Cette année encore, le groupe Nexity arrive en tête du Top 3.

Depuis 2016, l’Association BBCA comptabilise 620 opérations pour 4 millions de m2 qui se sont engagées dans la démarche BBCA, avec un fort développement de la rénovation bas carbone, représentant aujourd’hui 100 opérations et 670 000 m2.

Pour rappel, l’objectif du label BBCA est de fixer des seuils pour réduire les émissions de CO2 tout au long du cycle de vie d’un bâtiment (construction/exploitation/fin de vie), et mettre en place les bonnes pratiques d’économie circulaire et de stockage carbone.

En 2023, 87 opérations immobilières ont obtenu le label BBCA au stade de conception ou de réalisation. Elles représentent 548 000 m2, dont 60 % en tertiaire, et 40 % en résidentiel. Cettea année, l’association note une hausse de +41 % par rapport à 2022.

Nexity, Woodeum-WO2, et Bouygues Immobilier dans le Top 3

Les résultats du Palmarès 2023 des maîtres d’ouvrage ont été dévoilés à l’occasion du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA). Pour la 5ème année consécutive, le groupe Nexity arrive en tête des quatre classements publiés, avec 93 opérations et 468 000 m2 en 2023, et 232 opérations et plus de 1 million de m2 depuis 2016.

« Cette nouvelle reconnaissance BBCA pour la 5ème année consécutive, est une immense fierté pour Nexity et confirme notre position de leader de l’immobilier bas-carbone », a réagi Véronique Bédague, PDG de Nexity.

Dans le Top 3, le groupe Woodeum-WO2 arrive ensuite en deuxième position, et le groupe Bouygues Immobilier en troisième position.

À noter cette année : l’entrée du groupe Icade dans le Top 3 du palmarès pour la catégorie « production en m2 » pour l’année 2023.

Parmi les autres maîtres d’ouvrage présents dans le Top 10 d’au moins un des quatre classements : Assurances Crédit Mutuel, Covivio, Elogie SIEMP, Ewane Assets, Gecina, BNP Paribas Real Estate, CDC Habitat, Crédit Agricole Immobilier, Linkcity, Paris Habitat, Redman, Redtree capital, SCOR / SCI Marco Spada, ou encore la Société Foncière Lyonnaise (SFL).

Claire Lemonnier

Photo de une : Association BBCA