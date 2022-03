Pour massifier la rénovation énergétique, Bouygues Construction lance BYSprong

Comment rénover autant de bâtiments énergivores sur les dix prochaines années ? C’est un enjeu auquel l’offre BYSprong tend à répondre. Lancé par le constructeur Bouygues Construction, le dispositif tend à massifier la rénovation énergétique à travers cinq solutions industrialisées et standardisées, mais adaptables à différents types de bâti, dont le logement social.

« Le parc social français représente cinq millions de logements, dont 25 % sont dits « énergivores ». La réhabilitation de ce patrimoine est essentielle pour répondre à l’urgence climatique », observe Nicolas Borit, directeur général délégué de Bouygues Construction.

Sans compter que la loi Climat et Résilience, adoptée en juillet, dénombre au total 4,8 millions de passoires thermiques à rénover d’ici 2034.

Afin de soutenir la rénovation d’autant de logements en l’espace de 12 ans, le constructeur, spécialiste du bâtiment durable, lance « BYSprong ». Développée par la direction Recherche & Développement de Bouygues Construction, l’offre s’insère dans la démarche européenne EnergieSprong, déployée en France depuis 2016 et qui révélait fin décembre les lauréats de la deuxième édition du concours.

Une offre de rénovation en cinq étapes

L’approche de Bouygues Construction à travers BYSprong ? Massifier la rénovation avec des solutions industrialisées et standardisées, pour un coût et une durée de travaux optimisés. Concrètement, l’offre mise en œuvre par Bouygues Construction se déploie en cinq étapes, chacune attachée à une solution.

D’abord l’automatisation des études, comprenant le scan du bâtiment. Les données 3D qui en découlent permettent d’établir un bilan carbone, une étude thermique, une analyse des coûts et des plans de fabrication.



Vient ensuite la préfabrication de l’enveloppe isolante sur-mesure en atelier par un réseau de partenaires locaux de BYSprong, ayant recours à des matériaux biosourcés.

Bouygues Construction comprend dans l’offre la conception d’un module énergétique « tout en un ». Dans le détail, cet appareillage assemble la production du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, de la ventilation et de la gestion de l’éventuelle installation photovoltaïque. En plus d’optimiser la production et la consommation énergétique, le dispositif chercher à être accessible pour la maintenance sans gêner l’occupant.

Des installations de panneaux photovoltaïques sont prévues, afin de fournir une production d’électricité supplémentaire nécessaire.

Enfin, le locataire, le bailleur, comme le mainteneur, peuvent surveiller et optimiser la consommation à travers une application dédiée. Cette fonctionnalité permet, lorsqu’un dysfonctionnement est détecté, de déclencher une demande d’intervention.

Visant une rénovation sur-mesure de types de bâti, le dispositif BYSprong a déjà fait ses preuves dans la rénovation de 12 logements à Longueau (80), près d’Amiens. Le DPE sur ce parc daté des années 60 variait avant de D à E.

Rendu de la rénovation de 12 logements à Longueau (80), près d’Amiens - Crédit photo : Bouygues Construction

Suite aux travaux entrepris par les équipes de Bouygues Bâtiment Grand Ouest (installations solaires produisant annuellement 7 000 kWh/par logement, panneaux d’isolation préfabriqués de 40 mm d’épaisseur), le diagnostic monte aujourd’hui à A.

D’abord dédiée aux logements sociaux, l’offre de rénovation BYSprong tend à se déployer dans le logement privé, voire le bâtiment éducatif et tertiaire. Deux projets commencent en 2022 dans les Hauts-de-France : un de 207 logements pour Vilogia à Hem (59), et un de 318 logements pour Maisons & Cités.



Virginie Kroun

Photo de Une : Bouygues Construction