Premier site certifié HQE pour Frans Bonhomme

Frans Bonhomme dévoile son nouveau site de Taverny (95), le premier certifié HQE. Un projet qui s’inscrit dans la stratégie RSE du groupe dont l’ambition est de réduire son empreinte carbone et son impact sur l’environnement en gérant de manière responsable ses consommations de ressources. Précisions.

Le spécialiste de la distribution spécialisée en solutions réseaux et infrastructures dévoile son nouveau site de Taverny (95), qui s’étend sur une surface totale de 18 000 m2. Ce nouveau site, certifié HQE, accueille un bâtiment de plus de 4 000 m2 avec trois fonctions : un point de vente multi-expertises, une direction régionale, et une plateforme logistique. Suite à l’aménagement du site, ces derniers ont ouvert leurs portes début septembre 2021.

Répondre aux engagements de la politique RSE du groupe

« La maîtrise et la réduction de notre empreinte environnementale ont guidé la construction du site de Taverny dès la genèse de ce projet. Notre objectif était clair : créer un site vitrine sur le plan régional mais également national, en phase avec l’ambition et l’image d’un groupe leader de la distribution spécialisée en solutions réseaux et infrastructures », explique Pierre Fleck, président du groupe Frans Bonhomme.

Afin de répondre aux objectifs de la certification HQE, le site dispose notamment d’une toiture végétalisée, d’un parking engazonné avec des places pour véhicules électriques, des abris-vélos, ainsi qu’un éclairage LED sur l’ensemble du terrain. Quant à la parcelle extérieure, elle est composée d’une cour de stockage de 6 900 m2 et de 4 200 m2 d’espaces verts, avec plus de 250 arbres plantés.

Un projet qui répond donc aux objectifs du groupe Frans Bonhomme, qui est de réduire de manière continue son empreinte carbone, et ce en gérant de manière responsable ses consommations de ressources. « En tant qu’acteur majeur sur notre marché, nous avons une responsabilité environnementale, sociale et éthique, qui doit se refléter dans chacune de nos actions », souligne Alexandra David, directrice Sécurité, Environnement et RSE du groupe Frans Bonhomme. Par exemple, depuis 2019, le groupe remplace progressivement ses chariots thermiques par des chariots électriques.

A noter que le site sera intégralement mis à disposition avec une activation de la plateforme début 2022.

Marie Gérald

Photo de Une : Frans Bonhomme