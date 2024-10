Loïc Derrien prend la présidence du groupe Frans Bonhomme

Après six ans de bons et loyaux services à la présidence du groupe Frans Bonhomme, Pierre Fleck quitte l’entreprise et passe la main à Loïc Derrien. Frans Bonhomme va ainsi pouvoir bénéficier de l’expérience de son nouvel homme fort, spécialisé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Pierre Fleck passe la main. Le néo ex-président du groupe Frans Bonhomme a décidé, d’un commun accord avec le Conseil d’Administration, du non-renouvellement de son mandat. Après six ans à la tête de l’entreprise, il laisse ainsi sa place à Loïc Derrien, spécialiste du bâtiment et des travaux publics, où il a fait une majeure partie de sa carrière.

Une page se tourne pour M. Fleck, remercié par Pierre Pouletty, président du Conseil d’Administration : « Nous remercions Pierre pour son action à la tête de l’entreprise depuis six ans. Sous son impulsion, les équipes de Frans Bonhomme ont notamment réalisé l’acquisition de DMTP, traversé la crise Covid, accéléré le développement en Espagne et initié la transformation du groupe ».

Des déclarations qui trouvent un écho dans le message de remerciements de Pierre Fleck. Celui-ci s'est dit honoré de présider le groupe pendant six ans. Il ajoute : « Durant six ans, nous avons su faire avancer l’entreprise aussi bien en France qu’en Espagne. Je tiens à remercier avec force toutes les équipes pour leur professionnalisme et leur engagement au service de notre entreprise. Je salue particulièrement le Comex sur lequel j’ai toujours pu compter et qui porte avec efficacité la transformation en cours ».

Une carrière presque intégralement consacrée au BTP

Pour ses nouvelles fonctions, Loïc Derrien va pouvoir s’appuyer sur son expérience accumulée pendant de longues années au sein du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ingénieur ESIM/ISBA et titulaire du MBA d’HEC, le nouveau président du groupe Frans Bonhomme a commencé sa carrière en Asie et au Canada dans le secteur du BTP, notamment chez Vinci.

Il rejoint par la suite Matra Transport International, où il travaille sur des appels d’offres internationaux pour la construction de métros clés en mains. En 1999, il intègre Hilti France puis rejoint Sigmakalon en 2006, société qui sera acquise en 2008 par le groupe PPG. Au sein de PPG, il est directeur général France, Europe du sud et Afrique. En 2018, il devient directeur général de Cromology (groupe Wendel).

Désormais président du groupe Frans Bonhomme, M. Derrien est aussi le co-fondateur et président d’EcoDDS, société à but non lucratif créée par les industriels, les distributeurs et agréée par les pouvoirs publics qui encourage la collecte et le traitement des déchets chimiques des particuliers dans des conditions préservant la santé et l’environnement.

« Fort d’une exceptionnelle expérience dans le secteur du BTP, Loïc Derrien va apporter toute son expertise pour guider Frans Bonhomme vers de nouveaux succès. Je suis convaincu que, sous sa direction, nous continuerons à renforcer notre position de leader sur le marché, aussi bien en France qu’en Espagne », a déclaré Pierre Pouletty.

Jérémy Leduc

Photo de Une : groupe Frans Bonhomme