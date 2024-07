Protection de l’environnement : des lacunes persisteraient sur les chantiers d’envergure

L’Autorité environnementale estime que plus d’efforts peuvent être faits pour protéger la nature sur les chantiers d’envergure. Que ce soit pour des projets liés au transport, à l’industrie ou à l'urbanisme, des lacunes persistent, malgré quelques améliorations.

Bien, mais peu beaucoup mieux faire. C’est en résumé la conclusion rendue par l’Autorité environnementale sur les efforts fournis par les chantiers d’envergure pour protéger la nature. Dans son rapport annuel, publié le 9 juillet, cette dernière a souligné que certains projets d’ampleur dans les transports, l’industrie ou l’urbanisme présentent encore des « lacunes persistantes ».

Tout n’est pas à jeter pour autant, puisque « la qualité des études d’impacts » sur l’environnement et la biodiversité « s’améliore », a souligné Laurent Michel, président de l’Autorité environnementale. Néanmoins, le « choix de certains sites peut encore occasionner des dommages intrinsèques », notamment quand ils sont situés dans des zones naturelles, a pointé le président de l’entité indépendante.

Des lacunes qui persistent…

Des choix de sites qui peuvent parfois interroger, comme pour des projets photovoltaïques par exemple. Véronique Wormser, présidente d’une des missions régionales de l’Autorité s’interroge à ce propos : « pourquoi tant de développements de projets se font-ils encore sur des surfaces naturelles et agricoles et pas sur des surfaces déjà artificialisées ? ».

« Tant que le premier critère de choix pour une implantation restera la disponibilité foncière, (...) on aura du mal à atteindre certains objectifs environnementaux », comme le zéro artificialisation nette (ZAN), a-t-elle ajouté.

Parmi les lacunes, on retrouve également des aires d’études « inadéquates », certains enjeux « sous-estimés » et « des incidences (...) mal évaluées », indique le rapport 2023 de cette autorité administrative, chargée de rendre des avis sur les projets susceptibles d’affecter l’environnement.

D’autant plus quand il faut jongler avec divers objectifs nationaux

Des lacunes d’autant plus flagrantes quand il s’agit de concilier protection de la nature et « stratégies et objectifs nationaux de réindustrialisation et transition énergétique » du gouvernement, relève le rapport. Les projets d’ampleur, comme la « construction d’importantes usines ou la réalisation d’aménagements portuaires conséquents, générant des besoins d’infrastructures » sont les plus souvent pointés du doigt.

En 2023, l’Autorité s’était notamment prononcée sur la construction de deux réacteurs EPR2 à Penly (Seine-Maritime) ou sur l’agrandissement du port de Dunkerque.

Quelques motifs d’espoir

Néanmoins, le président Laurent Michel se félicite que la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre de ces chantiers d’envergure « soit de plus en plus une préoccupation des maîtres d’ouvrage ». Il constate aussi un « mieux » sur la biodiversité, même si « les mesures compensatoires ne sont parfois pas très précises » et trop court-termistes.

À titre d’exemple, les enjeux liés à l’eau « ne sont pas toujours bien appréhendés », regrette l’Autorité, « dans un contexte climatique où les sécheresses et inondations ont des conséquences de plus en plus importantes, où la qualité et la disponibilité des eaux souterraines et superficielles connaissent des évolutions préoccupantes ».

Par ailleurs, « les contaminations par certains polluants spécifiques, comme les substances per et polyfluoroalkylées (PFAS), ou les substances médicamenteuses, sont rarement abordées, ou de manière imprécise », et « les incidences des activités agricoles sur la ressource en eau (...) restent encore appréhendées de manière disparate, voire inappropriée », ajoute-t-elle.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock