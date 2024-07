Bouyer Leroux s’apprête à mettre en service un foyer bois sur son site de La Séguinière, dans le Maine-et-Loire. L’opération, d’un coût de 13,2 millions d’euros, doit permettre de décarboner le site à hauteur de 85 %.

L’un des plus gros chantiers de Bouyer Leroux, fabricant français de matériaux de construction, vient de s’achever. L’entreprise vient en effet d’annoncer la mise en service le 7 juin 2024 du foyer bois de son site de La Séguinière, situé dans le Maine-et-Loire (49).

Une décarbonation de l’énergie à 85 % et un séchage de meilleure qualité

Cet investissement, d’un coût de 13,2 millions d’euros, doit permettre de décarboner le site à hauteur de 85 %. D’une puissance de 10 MW, le foyer bois est alimenté en bois CSR (combustible solide de récupération) via le dispositif éco-mobilier par l'entreprise Brangeon, implantée localement.

L’installation alimente maintenant en air chaud les trois séchoirs du site de La Séguinière. Grâce à ce nouveau foyer, il est désormais possible de brûler jusqu’à 2,9 tonnes de CSR par heure. La phase de séchage est ainsi complètement décarbonée sur le site. Avec cet investissement, le mix énergétique évolue pour atteindre 85 % de décarbonation, avec dans le détail 15 % de gaz, 10 % de biogaz, 40 % de sciure de bois et 35 % de bois éco-mobilier.

Pour s’assurer de la bonne qualité de l’air, des analyses de fumées sont réalisées en continu, afin d’attester que l’installation est conforme à la réglementation. Bureau Veritas, un organisme extérieur, a également vérifié la conformité dans un souci de clarté sur la qualité de l’air du site.

En plus de la décarbonation énergétique, Bouyer Leroux constate que la qualité du séchage des briques est bien meilleure avec cet air chaud préparé par le foyer bois qu’auparavant avec les brûleurs de gaz naturel.

La Séguinière, plus grand site de production de briques en France

Plus grand site de production de briques en France, le site de La Séguinière affichait jusqu’à début 2024 un taux moyen de décarbonation de 50 %, avec du biogaz et de la biomasse (10 % de biogaz et 40 % de sciure de bois).

La construction du foyer biomasse pour le séchage des briques avait commencé au premier trimestre 2022 avec la commande principale du foyer à Vyncke. Le chantier aura donc duré plus de 2 ans.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Bouyer Leroux